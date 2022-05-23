https://ria.ru/20220523/neytralitet-1790253187.html
Нейтралитет Украины можно считать конечной целью, полагает Киссинджер
Нейтралитет Украины можно считать конечной целью, полагает Киссинджер - РИА Новости, 23.05.2022
Нейтралитет Украины можно считать конечной целью, полагает Киссинджер
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что нейтралитет Украины все еще может рассматриваться как конечная цель в урегулировании конфликта, хотя... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T19:39
2022-05-23T19:39
2022-05-23T20:40
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
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донбасс
сша
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ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что нейтралитет Украины все еще может рассматриваться как конечная цель в урегулировании конфликта, хотя возможностей для этого меньше, чем было в прошлом.Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он напомнил, что в статье, написанной еще восемь лет назад, он называл идеальным вариантом существование Украины в качестве "государства нейтрального типа, моста между Россией и Европой"."Я думаю, что возможность сейчас не существует в той же степени, но ее все еще можно воспринимать в качестве конечной цели", — сказал 98-летний ветеран американской дипломатии.Внеблоковый и безъядерный статус страны обсуждался в ходе российско-украинских переговоров, которые начались в конце февраля, но позже были заморожены. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, переговоры между Россией и Украиной не продвигаются, Москва констатирует полное отсутствие желания Киева продолжать данный процесс.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220520/peremirie-1789763433.html
https://ria.ru/20220519/kitay-1789514242.html
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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, украина, россия, донбасс, сша, генри киссинджер, всемирный экономический форум
19:39 23.05.2022 (обновлено: 20:40 23.05.2022)
Нейтралитет Украины можно считать конечной целью, полагает Киссинджер
Киссинджер назвал нейтралитет Украины конечной целью в конфликте