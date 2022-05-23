https://ria.ru/20220523/neft-1790077113.html

США и другие страны выкинули на рынок огромные объемы нефти, заявил Байден

США и другие страны выкинули на рынок огромные объемы нефти, заявил Байден - РИА Новости, 23.05.2022

США и другие страны выкинули на рынок огромные объемы нефти, заявил Байден

Президент США Джо Байден заявил, что мир проходит стадию перехода и будет сильнее, если по окончанию этого периода добьется независимости от ископаемого... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T08:54

2022-05-23T08:54

2022-05-23T10:20

в мире

сша

джо байден

нарухито

япония

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ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что мир проходит стадию перехода и будет сильнее, если по окончанию этого периода добьется независимости от ископаемого горючего, однако нынешняя ситуация с ценами "плохая", и предпринятых миром усилий по высвобождению нефти недостаточно."Мы находимся в ситуации, когда мир проходит стадию невероятного перехода, и когда это все закончится, мы будем сильнее, и мир будет сильнее, если мы не будем зависеть от ископаемого горючего, когда все завершится. Вы видите, что предпринимает Европа в отношении импорта российского газа. Я не буду перечислять все. И что я смог сделать, чтобы избежать еще большего ухудшения ситуации, а она плохая... Мы высвободили, мне кажется, более 257 миллионов баррелей нефти, мы и другие страны, которых мы убедили участвовать. Это помогло, но этого недостаточно", - подчеркнул президент США на пресс-конференции по итогам двустороннего саммита.Байден также отметил, что мир находится в ситуации, где наблюдается недостаток продовольствия "из-за Украины", где "застряли" огромные объемы зерна.Байден прибыл в визитом в Японию в воскресенье, однако официальная часть программы началась в понедельник. Сегодня президент США был удостоен аудиенции у императора Японии Нарухито, после чего состоялась торжественная церемония в связи с началом визита и осмотр строя почетного караула, а затем – двусторонняя встреча лидеров и рабочий обед.

https://radiosputnik.ria.ru/20220522/prognoz-1790031389.html

https://ria.ru/20220520/embargo-1789859336.html

сша

япония

европа

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, джо байден, нарухито, япония, европа