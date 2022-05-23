https://ria.ru/20220523/nebenzya-1790284917.html

Россия даст отпор попыткам подорвать ее информбезопасность, заявил Небензя

Россия даст отпор попыткам подорвать ее информбезопасность, заявил Небензя - РИА Новости, 23.05.2022

Россия даст отпор попыткам подорвать ее информбезопасность, заявил Небензя

Россия даст отпор любым попыткам подорвать ее информационную безопасность, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T23:42

2022-05-23T23:42

2022-05-23T23:42

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василий небензя

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ООН, 23 мая – РИА Новости. Россия даст отпор любым попыткам подорвать ее информационную безопасность, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.Он отметил, что Запад сегодня активно взращивает армию хакеров на Украине, для действий против России."По заявлениям Зеленского, в его кибер-армии числится более 300000 бойцов. Коллеги, вы создаете неуправляемую кибер-армию, которая отработав под вашим началом навыки на Украине, атакуя Россию, на этом не остановится", - сказал Небензя.Он указал, что мобилизованные Западом хакеры расползутся по всему миру, создавая в том числе угрозу для западных стран."Проводимая Западом милитаризация цифрового пространства многократно увеличивает угрозу прямого военного столкновения. Безрассудные действия киевского режима могут повлечь полномасштабную кибер-конфронтацию, в которую окажутся втянуты и другие страны. НАТО уже распространило право на коллективную самооборону по статье 5 на информационное пространство", - заявил российский постпред."Ответственность за такую эскалацию целиком ляжет на западные страны, которые поощряют безрассудство киевского руководства. Столкнувшись с такой угрозой мы, безусловно, дадим отпор любым попыткам подорвать информационную безопасность России", - подчеркнул Небензя.

https://ria.ru/20220523/nebenzya-1790284316.html

https://ria.ru/20220523/nebenzya-1790251171.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, нато, оон, василий небензя