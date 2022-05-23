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Россия даст отпор попыткам подорвать ее информбезопасность, заявил Небензя - РИА Новости, 23.05.2022
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Россия даст отпор попыткам подорвать ее информбезопасность, заявил Небензя
Россия даст отпор попыткам подорвать ее информбезопасность, заявил Небензя - РИА Новости, 23.05.2022
Россия даст отпор попыткам подорвать ее информбезопасность, заявил Небензя
Россия даст отпор любым попыткам подорвать ее информационную безопасность, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T23:42
2022-05-23T23:42
в мире
россия
украина
нато
оон
василий небензя
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ООН, 23 мая – РИА Новости. Россия даст отпор любым попыткам подорвать ее информационную безопасность, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.Он отметил, что Запад сегодня активно взращивает армию хакеров на Украине, для действий против России."По заявлениям Зеленского, в его кибер-армии числится более 300000 бойцов. Коллеги, вы создаете неуправляемую кибер-армию, которая отработав под вашим началом навыки на Украине, атакуя Россию, на этом не остановится", - сказал Небензя.Он указал, что мобилизованные Западом хакеры расползутся по всему миру, создавая в том числе угрозу для западных стран."Проводимая Западом милитаризация цифрового пространства многократно увеличивает угрозу прямого военного столкновения. Безрассудные действия киевского режима могут повлечь полномасштабную кибер-конфронтацию, в которую окажутся втянуты и другие страны. НАТО уже распространило право на коллективную самооборону по статье 5 на информационное пространство", - заявил российский постпред."Ответственность за такую эскалацию целиком ляжет на западные страны, которые поощряют безрассудство киевского руководства. Столкнувшись с такой угрозой мы, безусловно, дадим отпор любым попыткам подорвать информационную безопасность России", - подчеркнул Небензя.
https://ria.ru/20220523/nebenzya-1790284316.html
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в мире, россия, украина, нато, оон, василий небензя
23:42 23.05.2022
 
Россия даст отпор попыткам подорвать ее информбезопасность, заявил Небензя

Небензя: Россия даст отпор любым попыткам подорвать ее информационную безопасность

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 23 мая – РИА Новости. Россия даст отпор любым попыткам подорвать ее информационную безопасность, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Он отметил, что Запад сегодня активно взращивает армию хакеров на Украине, для действий против России.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 23:30
Небензя: США предлагали деньги за "доказательство" хакерских атак из России
"По заявлениям Зеленского, в его кибер-армии числится более 300000 бойцов. Коллеги, вы создаете неуправляемую кибер-армию, которая отработав под вашим началом навыки на Украине, атакуя Россию, на этом не остановится", - сказал Небензя.
Он указал, что мобилизованные Западом хакеры расползутся по всему миру, создавая в том числе угрозу для западных стран.
"Проводимая Западом милитаризация цифрового пространства многократно увеличивает угрозу прямого военного столкновения. Безрассудные действия киевского режима могут повлечь полномасштабную кибер-конфронтацию, в которую окажутся втянуты и другие страны. НАТО уже распространило право на коллективную самооборону по статье 5 на информационное пространство", - заявил российский постпред.
"Ответственность за такую эскалацию целиком ляжет на западные страны, которые поощряют безрассудство киевского руководства. Столкнувшись с такой угрозой мы, безусловно, дадим отпор любым попыткам подорвать информационную безопасность России", - подчеркнул Небензя.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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