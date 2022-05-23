https://ria.ru/20220523/nebenzya-1790284316.html

Небензя: США предлагали деньги за "доказательство" хакерских атак из России

Небензя: США предлагали деньги за "доказательство" хакерских атак из России - РИА Новости, 23.05.2022

Небензя: США предлагали деньги за "доказательство" хакерских атак из России

Вашингтон в апреле объявлял о награде в 10 миллионов долларов любому, кто поможет оправдать версию о якобы причастности разведки РФ к кибератакам на США, заявил РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T23:30

2022-05-23T23:30

2022-05-23T23:30

в мире

технологии

сша

вашингтон (штат)

украина

министерство внутренней безопасности сша

василий небензя

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ООН, 23 мая – РИА Новости. Вашингтон в апреле объявлял о награде в 10 миллионов долларов любому, кто поможет оправдать версию о якобы причастности разведки РФ к кибератакам на США, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."В апреле в Вашингтоне заявили о награде в 10 млн долларов любому, кто поможет оправдать версию о якобы причастности российской разведки к кибератакам на США. Наши неоднократные призывы решать вопросы по линии компетентных ведомств были проигнорированы", - сказал Небензя.По его словам, западные правительства целенаправленно вовлекают в организацию кибератак хакерские объединения, а зачастую и обычных пользователей. "В открытом доступе публикуют инструменты и подробные инструкции по организации компьютерных атак, в соцсетях проводится массовая агитация по организации хакерских атак против российской инфраструктуры", - добавил он."На этом фоне нас не удивило, что главой, созданного 27 апреля "Совета по противодействую дезинформации" в Министерстве внутренней безопасности США была назначена Нина Янкович, уроженка Западной Украины известная тем, что она руководила информационной кампанией по обелению нео-нацизма на Украине и распространяла информацию о никогда не существовавшем Russiagate", - заявил Небензя."Даже в самих США подобный неприкрытый цинизм вызвал скандал. Янкович была вынуждена подать в отставку, а сам проект пока был заморожен. Однако не сомневаемся, что его реанимируют в том или ином виде. Поскольку, кроме продвижения фейков и дезинформации, у наших западных коллег почти не остается дипломатических методов", - указал он.

https://ria.ru/20220523/kiberataki-1790183431.html

https://ria.ru/20220520/putin-1789758085.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, сша, вашингтон (штат), украина, министерство внутренней безопасности сша, василий небензя