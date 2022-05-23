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Небензя: США предлагали деньги за "доказательство" хакерских атак из России - РИА Новости, 23.05.2022
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Небензя: США предлагали деньги за "доказательство" хакерских атак из России
Небензя: США предлагали деньги за "доказательство" хакерских атак из России - РИА Новости, 23.05.2022
Небензя: США предлагали деньги за "доказательство" хакерских атак из России
Вашингтон в апреле объявлял о награде в 10 миллионов долларов любому, кто поможет оправдать версию о якобы причастности разведки РФ к кибератакам на США, заявил РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T23:30
2022-05-23T23:30
в мире
технологии
сша
вашингтон (штат)
украина
министерство внутренней безопасности сша
василий небензя
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ООН, 23 мая – РИА Новости. Вашингтон в апреле объявлял о награде в 10 миллионов долларов любому, кто поможет оправдать версию о якобы причастности разведки РФ к кибератакам на США, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."В апреле в Вашингтоне заявили о награде в 10 млн долларов любому, кто поможет оправдать версию о якобы причастности российской разведки к кибератакам на США. Наши неоднократные призывы решать вопросы по линии компетентных ведомств были проигнорированы", - сказал Небензя.По его словам, западные правительства целенаправленно вовлекают в организацию кибератак хакерские объединения, а зачастую и обычных пользователей. "В открытом доступе публикуют инструменты и подробные инструкции по организации компьютерных атак, в соцсетях проводится массовая агитация по организации хакерских атак против российской инфраструктуры", - добавил он."На этом фоне нас не удивило, что главой, созданного 27 апреля "Совета по противодействую дезинформации" в Министерстве внутренней безопасности США была назначена Нина Янкович, уроженка Западной Украины известная тем, что она руководила информационной кампанией по обелению нео-нацизма на Украине и распространяла информацию о никогда не существовавшем Russiagate", - заявил Небензя."Даже в самих США подобный неприкрытый цинизм вызвал скандал. Янкович была вынуждена подать в отставку, а сам проект пока был заморожен. Однако не сомневаемся, что его реанимируют в том или ином виде. Поскольку, кроме продвижения фейков и дезинформации, у наших западных коллег почти не остается дипломатических методов", - указал он.
https://ria.ru/20220523/kiberataki-1790183431.html
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в мире, технологии, сша, вашингтон (штат), украина, министерство внутренней безопасности сша, василий небензя
23:30 23.05.2022
 
Небензя: США предлагали деньги за "доказательство" хакерских атак из России

Небензя: США предлагали $10 миллионов за "доказательство" участия России в кибератаках

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 23 мая – РИА Новости. Вашингтон в апреле объявлял о награде в 10 миллионов долларов любому, кто поможет оправдать версию о якобы причастности разведки РФ к кибератакам на США, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"В апреле в Вашингтоне заявили о награде в 10 млн долларов любому, кто поможет оправдать версию о якобы причастности российской разведки к кибератакам на США. Наши неоднократные призывы решать вопросы по линии компетентных ведомств были проигнорированы", - сказал Небензя.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 15:14
ЕС призвал Борреля разработать предложения по допсанкциям за кибератаки
По его словам, западные правительства целенаправленно вовлекают в организацию кибератак хакерские объединения, а зачастую и обычных пользователей. "В открытом доступе публикуют инструменты и подробные инструкции по организации компьютерных атак, в соцсетях проводится массовая агитация по организации хакерских атак против российской инфраструктуры", - добавил он.
"На этом фоне нас не удивило, что главой, созданного 27 апреля "Совета по противодействую дезинформации" в Министерстве внутренней безопасности США была назначена Нина Янкович, уроженка Западной Украины известная тем, что она руководила информационной кампанией по обелению нео-нацизма на Украине и распространяла информацию о никогда не существовавшем Russiagate", - заявил Небензя.
"Даже в самих США подобный неприкрытый цинизм вызвал скандал. Янкович была вынуждена подать в отставку, а сам проект пока был заморожен. Однако не сомневаемся, что его реанимируют в том или ином виде. Поскольку, кроме продвижения фейков и дезинформации, у наших западных коллег почти не остается дипломатических методов", - указал он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 15:56
Путин рассказал, из каких стран наносятся кибератаки
 
В миреТехнологииСШАВашингтон (штат)УкраинаМинистерство внутренней безопасности СШАВасилий Небензя
 
 
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