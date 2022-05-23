https://ria.ru/20220523/natsionalizm-1790124714.html

ФСБ задержала в Крыму сторонника украинских националистов

ФСБ задержала в Крыму сторонника украинских националистов - РИА Новости, 23.05.2022

ФСБ задержала в Крыму сторонника украинских националистов

Житель Симферополя задержан за публикацию украинских националистических лозунгов и призывов к насилию, заведено уголовное дело за публичные призывы к... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T12:15

2022-05-23T12:15

2022-05-23T12:15

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика крым

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Житель Симферополя задержан за публикацию украинских националистических лозунгов и призывов к насилию, заведено уголовное дело за публичные призывы к экстремистской деятельности, сообщает крымское управление ФСБ РФ."Гражданин разместил в групповом чате одного из мессенджеров комментарий, содержащий украинские националистические лозунги и призывы к насилию", - говорится в сообщении. По данным ведомства, свои действия подозреваемый объяснил влиянием украинской пропаганды после просмотра украинских телеканалов."Вину гражданин полностью признал и раскаялся в содеянном", - подчеркнули в ведомстве. В отношении симферопольца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на пять лет.

https://ria.ru/20220512/terrorist-1788058848.html

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республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, украина