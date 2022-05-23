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ФСБ задержала в Крыму сторонника украинских националистов - РИА Новости, 23.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/natsionalizm-1790124714.html
ФСБ задержала в Крыму сторонника украинских националистов
ФСБ задержала в Крыму сторонника украинских националистов - РИА Новости, 23.05.2022
ФСБ задержала в Крыму сторонника украинских националистов
Житель Симферополя задержан за публикацию украинских националистических лозунгов и призывов к насилию, заведено уголовное дело за публичные призывы к... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T12:15
2022-05-23T12:15
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Житель Симферополя задержан за публикацию украинских националистических лозунгов и призывов к насилию, заведено уголовное дело за публичные призывы к экстремистской деятельности, сообщает крымское управление ФСБ РФ."Гражданин разместил в групповом чате одного из мессенджеров комментарий, содержащий украинские националистические лозунги и призывы к насилию", - говорится в сообщении. По данным ведомства, свои действия подозреваемый объяснил влиянием украинской пропаганды после просмотра украинских телеканалов."Вину гражданин полностью признал и раскаялся в содеянном", - подчеркнули в ведомстве. В отношении симферопольца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на пять лет.
https://ria.ru/20220512/terrorist-1788058848.html
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происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, украина
12:15 23.05.2022
 
ФСБ задержала в Крыму сторонника украинских националистов

ФСБ задержала жителя Симферополя за публикацию украинских националистических лозунгов

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Житель Симферополя задержан за публикацию украинских националистических лозунгов и призывов к насилию, заведено уголовное дело за публичные призывы к экстремистской деятельности, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
"Гражданин разместил в групповом чате одного из мессенджеров комментарий, содержащий украинские националистические лозунги и призывы к насилию", - говорится в сообщении. По данным ведомства, свои действия подозреваемый объяснил влиянием украинской пропаганды после просмотра украинских телеканалов.
"Вину гражданин полностью признал и раскаялся в содеянном", - подчеркнули в ведомстве. В отношении симферопольца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на пять лет.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика КрымУкраина
 
 
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