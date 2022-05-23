https://ria.ru/20220523/natsionalizm-1790124714.html
ФСБ задержала в Крыму сторонника украинских националистов
ФСБ задержала в Крыму сторонника украинских националистов - РИА Новости, 23.05.2022
ФСБ задержала в Крыму сторонника украинских националистов
Житель Симферополя задержан за публикацию украинских националистических лозунгов и призывов к насилию, заведено уголовное дело за публичные призывы к... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T12:15
2022-05-23T12:15
2022-05-23T12:15
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:47:1595:944_1920x0_80_0_0_5990612711bf36764767abc1d24f9f14.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Житель Симферополя задержан за публикацию украинских националистических лозунгов и призывов к насилию, заведено уголовное дело за публичные призывы к экстремистской деятельности, сообщает крымское управление ФСБ РФ."Гражданин разместил в групповом чате одного из мессенджеров комментарий, содержащий украинские националистические лозунги и призывы к насилию", - говорится в сообщении. По данным ведомства, свои действия подозреваемый объяснил влиянием украинской пропаганды после просмотра украинских телеканалов."Вину гражданин полностью признал и раскаялся в содеянном", - подчеркнули в ведомстве. В отношении симферопольца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на пять лет.
https://ria.ru/20220512/terrorist-1788058848.html
россия
республика крым
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_61:0:1466:1054_1920x0_80_0_0_a7d30d933c2cc98d8e30507d78de4bce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, украина
ФСБ задержала в Крыму сторонника украинских националистов
ФСБ задержала жителя Симферополя за публикацию украинских националистических лозунгов