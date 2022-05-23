https://ria.ru/20220523/nato-1790250601.html
Италия планирует отправить в Болгарию более 800 военных для укрепления НАТО
Италия планирует отправить в Болгарию более 800 военных для укрепления НАТО - РИА Новости, 23.05.2022
Италия планирует отправить в Болгарию более 800 военных для укрепления НАТО
Италия направит в Болгарию более 800 военнослужащих в рамках укрепления сил НАТО, сообщил в понедельник болгарский премьер Кирил Петков после встречи в Риме с... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T19:21
2022-05-23T19:21
2022-05-23T19:28
в мире
марио драги
италия
болгария
рим
нато
парламент италии
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РИМ, 23 мая – РИА Новости. Италия направит в Болгарию более 800 военнослужащих в рамках укрепления сил НАТО, сообщил в понедельник болгарский премьер Кирил Петков после встречи в Риме с главой итальянского правительства Марио Драги."У нас есть абсолютная поддержка со стороны Марио Драги и правительства, и тот факт, что Италия отправляет более 800 человек в состав батальона НАТО хорошо показывает это", - сказал Петков журналистам.Выступая на прошлой неделе с информационным сообщением о ситуации на Украине в парламенте Италии, Драги заявил, что в среднесрочной перспективе Рим намерен в рамках усиления восточного фланга НАТО направить в Венгрию и Болгарию соответственно 250 и 750 человек. Кроме того, он пообещал рассмотреть возможность поддержки Румынии в деле разминирования Черного моря, а также Словакии в сфере противовоздушной обороны. Премьер напомнил тогда, что по решению главнокомандования ОВС НАТО в Европе произошло усиление восточного фланга альянса, и вклад Италии в это уже составил 2500 военнослужащих.
https://ria.ru/20220522/nato-1790016849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, марио драги, италия, болгария, рим, нато, парламент италии
19:21 23.05.2022 (обновлено: 19:28 23.05.2022)
Италия планирует отправить в Болгарию более 800 военных для укрепления НАТО
Премьер Болгарии Петков: Италия направит в страну более 800 военных для укрепления НАТО