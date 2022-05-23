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Италия планирует отправить в Болгарию более 800 военных для укрепления НАТО - РИА Новости, 23.05.2022
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Италия планирует отправить в Болгарию более 800 военных для укрепления НАТО
Италия планирует отправить в Болгарию более 800 военных для укрепления НАТО - РИА Новости, 23.05.2022
Италия планирует отправить в Болгарию более 800 военных для укрепления НАТО
Италия направит в Болгарию более 800 военнослужащих в рамках укрепления сил НАТО, сообщил в понедельник болгарский премьер Кирил Петков после встречи в Риме с... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T19:21
2022-05-23T19:28
в мире
марио драги
италия
болгария
рим
нато
парламент италии
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РИМ, 23 мая – РИА Новости. Италия направит в Болгарию более 800 военнослужащих в рамках укрепления сил НАТО, сообщил в понедельник болгарский премьер Кирил Петков после встречи в Риме с главой итальянского правительства Марио Драги."У нас есть абсолютная поддержка со стороны Марио Драги и правительства, и тот факт, что Италия отправляет более 800 человек в состав батальона НАТО хорошо показывает это", - сказал Петков журналистам.Выступая на прошлой неделе с информационным сообщением о ситуации на Украине в парламенте Италии, Драги заявил, что в среднесрочной перспективе Рим намерен в рамках усиления восточного фланга НАТО направить в Венгрию и Болгарию соответственно 250 и 750 человек. Кроме того, он пообещал рассмотреть возможность поддержки Румынии в деле разминирования Черного моря, а также Словакии в сфере противовоздушной обороны. Премьер напомнил тогда, что по решению главнокомандования ОВС НАТО в Европе произошло усиление восточного фланга альянса, и вклад Италии в это уже составил 2500 военнослужащих.
https://ria.ru/20220522/nato-1790016849.html
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в мире, марио драги, италия, болгария, рим, нато, парламент италии
19:21 23.05.2022 (обновлено: 19:28 23.05.2022)
 
Италия планирует отправить в Болгарию более 800 военных для укрепления НАТО

Премьер Болгарии Петков: Италия направит в страну более 800 военных для укрепления НАТО

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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РИМ, 23 мая – РИА Новости. Италия направит в Болгарию более 800 военнослужащих в рамках укрепления сил НАТО, сообщил в понедельник болгарский премьер Кирил Петков после встречи в Риме с главой итальянского правительства Марио Драги.
"У нас есть абсолютная поддержка со стороны Марио Драги и правительства, и тот факт, что Италия отправляет более 800 человек в состав батальона НАТО хорошо показывает это", - сказал Петков журналистам.
Выступая на прошлой неделе с информационным сообщением о ситуации на Украине в парламенте Италии, Драги заявил, что в среднесрочной перспективе Рим намерен в рамках усиления восточного фланга НАТО направить в Венгрию и Болгарию соответственно 250 и 750 человек. Кроме того, он пообещал рассмотреть возможность поддержки Румынии в деле разминирования Черного моря, а также Словакии в сфере противовоздушной обороны. Премьер напомнил тогда, что по решению главнокомандования ОВС НАТО в Европе произошло усиление восточного фланга альянса, и вклад Италии в это уже составил 2500 военнослужащих.
Корабли Первой постоянной морской группы НАТО во время учений с финским быстроходным ракетным катером FNS Hanko в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 15:34
НАТО попала в ловушку, которая серьезно ослабит альянс, пишет NI
 
В миреМарио ДрагиИталияБолгарияРимНАТОПарламент Италии
 
 
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