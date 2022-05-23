https://ria.ru/20220523/nato-1790250601.html

Италия планирует отправить в Болгарию более 800 военных для укрепления НАТО

Италия планирует отправить в Болгарию более 800 военных для укрепления НАТО - РИА Новости, 23.05.2022

Италия планирует отправить в Болгарию более 800 военных для укрепления НАТО

Италия направит в Болгарию более 800 военнослужащих в рамках укрепления сил НАТО, сообщил в понедельник болгарский премьер Кирил Петков после встречи в Риме с... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T19:21

2022-05-23T19:21

2022-05-23T19:28

в мире

марио драги

италия

болгария

рим

нато

парламент италии

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РИМ, 23 мая – РИА Новости. Италия направит в Болгарию более 800 военнослужащих в рамках укрепления сил НАТО, сообщил в понедельник болгарский премьер Кирил Петков после встречи в Риме с главой итальянского правительства Марио Драги."У нас есть абсолютная поддержка со стороны Марио Драги и правительства, и тот факт, что Италия отправляет более 800 человек в состав батальона НАТО хорошо показывает это", - сказал Петков журналистам.Выступая на прошлой неделе с информационным сообщением о ситуации на Украине в парламенте Италии, Драги заявил, что в среднесрочной перспективе Рим намерен в рамках усиления восточного фланга НАТО направить в Венгрию и Болгарию соответственно 250 и 750 человек. Кроме того, он пообещал рассмотреть возможность поддержки Румынии в деле разминирования Черного моря, а также Словакии в сфере противовоздушной обороны. Премьер напомнил тогда, что по решению главнокомандования ОВС НАТО в Европе произошло усиление восточного фланга альянса, и вклад Италии в это уже составил 2500 военнослужащих.

https://ria.ru/20220522/nato-1790016849.html

италия

болгария

рим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, марио драги, италия, болгария, рим, нато, парламент италии