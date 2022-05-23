https://ria.ru/20220523/nato-1790204491.html

Премьер Швеции заявила о "позитивных сигналах" от Турции по НАТО

Премьер Швеции заявила о "позитивных сигналах" от Турции по НАТО - РИА Новости, 23.05.2022

Премьер Швеции заявила о "позитивных сигналах" от Турции по НАТО

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что в ходе переговоров в выходные с президентом Турции Тайипом Эрдоганом получила "позитивные сигналы" от... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T16:22

2022-05-23T16:22

2022-05-23T16:22

в мире

швеция

турция

финляндия

нато

магдалена андерссон

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что в ходе переговоров в выходные с президентом Турции Тайипом Эрдоганом получила "позитивные сигналы" от Анкары по вопросу о вступлении Швеции в НАТО, однако, по ее словам, переговоры по этому вопросу потребуют некоторого времени."С самого начала мы получали позитивные сигналы от Турции о том, как они посмотрят на заявки Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО. Сейчас у нас идет диалог. Он будет продолжаться, и я с нетерпением жду этого", - заявила Андерссон в интервью агентству TT, добавив, что "определенно потребуется некоторое время", чтобы Турция "пропустила" Швецию в НАТО.Ранее газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов". Страны не могут быть приняты в альянс без единогласного одобрения всех его членов.

https://ria.ru/20220522/nato-1790016849.html

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турция

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Ольга Маркова

в мире, швеция, турция, финляндия, нато, магдалена андерссон