Премьер Швеции заявила о "позитивных сигналах" от Турции по НАТО
Премьер Швеции Андерссон заявила о "позитивных сигналах" от Турции по вступлению в НАТО
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что в ходе переговоров в выходные с президентом Турции Тайипом Эрдоганом получила "позитивные сигналы" от Анкары по вопросу о вступлении Швеции в НАТО, однако, по ее словам, переговоры по этому вопросу потребуют некоторого времени.
"С самого начала мы получали позитивные сигналы от Турции о том, как они посмотрят на заявки Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО. Сейчас у нас идет диалог. Он будет продолжаться, и я с нетерпением жду этого", - заявила Андерссон в интервью агентству TT, добавив, что "определенно потребуется некоторое время", чтобы Турция "пропустила" Швецию в НАТО.
Ранее газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов". Страны не могут быть приняты в альянс без единогласного одобрения всех его членов.