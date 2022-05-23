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Премьер Швеции заявила о "позитивных сигналах" от Турции по НАТО - РИА Новости, 23.05.2022
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Премьер Швеции заявила о "позитивных сигналах" от Турции по НАТО
Премьер Швеции заявила о "позитивных сигналах" от Турции по НАТО - РИА Новости, 23.05.2022
Премьер Швеции заявила о "позитивных сигналах" от Турции по НАТО
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что в ходе переговоров в выходные с президентом Турции Тайипом Эрдоганом получила "позитивные сигналы" от... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T16:22
2022-05-23T16:22
в мире
швеция
турция
финляндия
нато
магдалена андерссон
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что в ходе переговоров в выходные с президентом Турции Тайипом Эрдоганом получила "позитивные сигналы" от Анкары по вопросу о вступлении Швеции в НАТО, однако, по ее словам, переговоры по этому вопросу потребуют некоторого времени."С самого начала мы получали позитивные сигналы от Турции о том, как они посмотрят на заявки Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО. Сейчас у нас идет диалог. Он будет продолжаться, и я с нетерпением жду этого", - заявила Андерссон в интервью агентству TT, добавив, что "определенно потребуется некоторое время", чтобы Турция "пропустила" Швецию в НАТО.Ранее газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов". Страны не могут быть приняты в альянс без единогласного одобрения всех его членов.
https://ria.ru/20220522/nato-1790016849.html
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в мире, швеция, турция, финляндия, нато, магдалена андерссон
16:22 23.05.2022
 
Премьер Швеции заявила о "позитивных сигналах" от Турции по НАТО

Премьер Швеции Андерссон заявила о "позитивных сигналах" от Турции по вступлению в НАТО

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что в ходе переговоров в выходные с президентом Турции Тайипом Эрдоганом получила "позитивные сигналы" от Анкары по вопросу о вступлении Швеции в НАТО, однако, по ее словам, переговоры по этому вопросу потребуют некоторого времени.
"С самого начала мы получали позитивные сигналы от Турции о том, как они посмотрят на заявки Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО. Сейчас у нас идет диалог. Он будет продолжаться, и я с нетерпением жду этого", - заявила Андерссон в интервью агентству TT, добавив, что "определенно потребуется некоторое время", чтобы Турция "пропустила" Швецию в НАТО.
Ранее газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов". Страны не могут быть приняты в альянс без единогласного одобрения всех его членов.
Корабли Первой постоянной морской группы НАТО во время учений с финским быстроходным ракетным катером FNS Hanko в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 15:34
НАТО попала в ловушку, которая серьезно ослабит альянс, пишет NI
 
В миреШвецияТурцияФинляндияНАТОМагдалена Андерссон
 
 
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