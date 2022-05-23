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ВОЗ сообщила об отсутствии данных о мутациях вируса оспы обезьян - РИА Новости, 23.05.2022
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ВОЗ сообщила об отсутствии данных о мутациях вируса оспы обезьян
ВОЗ сообщила об отсутствии данных о мутациях вируса оспы обезьян - РИА Новости, 23.05.2022
ВОЗ сообщила об отсутствии данных о мутациях вируса оспы обезьян
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не обладает информацией о возможных мутациях вируса оспы обезьян, заявила в ходе круглого стола руководитель... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T17:19
2022-05-23T17:19
здоровье - общество
в мире
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италия
воз
оспа обезьян
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ЛОНДОН, 23 мая - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не обладает информацией о возможных мутациях вируса оспы обезьян, заявила в ходе круглого стола руководитель секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис."Мы можем сказать, что это ДНК-вирус, это один из самых крупных, если не самый крупный из известных вирусов. Частота мутаций у него намного ниже, чем у РНК-вирусов, это очень стабильный вирус. У нас пока нет доказательств того, что существует мутация самого вируса", - сказала она.При этом, по словам Льюис, ученые и эксперты сейчас занимаются сбором данных, чтобы точно ответить на вопрос о возможных мутациях вируса оспы обезьян.Накануне ВОЗ сообщила, что количество случаев заражения оспой обезьян среди людей увеличилось до 92, летальные исходы не зарегистрированы.Симптомы оспы обезьян проходят в течение нескольких недель, но в некоторых случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти. Случаи заражения людей выявлены в ряде стран, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Испании.
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здоровье - общество, в мире, великобритания, швеция, италия, воз, оспа обезьян
17:19 23.05.2022
 
ВОЗ сообщила об отсутствии данных о мутациях вируса оспы обезьян

ВОЗ сообщила, что не располагает данными о возможных мутациях вируса оспы обезьян

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
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ЛОНДОН, 23 мая - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не обладает информацией о возможных мутациях вируса оспы обезьян, заявила в ходе круглого стола руководитель секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис.
"Мы можем сказать, что это ДНК-вирус, это один из самых крупных, если не самый крупный из известных вирусов. Частота мутаций у него намного ниже, чем у РНК-вирусов, это очень стабильный вирус. У нас пока нет доказательств того, что существует мутация самого вируса", - сказала она.
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом
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Оспа обезьян у большинства заболевших вызывает легкие симптомы
При этом, по словам Льюис, ученые и эксперты сейчас занимаются сбором данных, чтобы точно ответить на вопрос о возможных мутациях вируса оспы обезьян.
Накануне ВОЗ сообщила, что количество случаев заражения оспой обезьян среди людей увеличилось до 92, летальные исходы не зарегистрированы.
Симптомы оспы обезьян проходят в течение нескольких недель, но в некоторых случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти. Случаи заражения людей выявлены в ряде стран, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Испании.
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Здоровье - ОбществоВ миреВеликобританияШвецияИталияВОЗОспа обезьян
 
 
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