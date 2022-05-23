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В Италии оркестр отказался выступать на конкурсе после исключения россиянок - РИА Новости, 23.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220523/music-1790101648.html
В Италии оркестр отказался выступать на конкурсе после исключения россиянок
В Италии оркестр отказался выступать на конкурсе после исключения россиянок - РИА Новости, 23.05.2022
В Италии оркестр отказался выступать на конкурсе после исключения россиянок
Итальянский оркестр FVG отказался выступать на Международном конкурсе скрипачей имени Родолфо Липицера "Lipizer" после исключения трех россиянок. Об этом... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T11:02
2022-05-23T20:27
культура
новости культуры
музыка
италия
россия
санкции
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РИМ, 23 мая — РИА Новости. Итальянский оркестр FVG отказался выступать на Международном конкурсе скрипачей имени Родолфо Липицера "Lipizer" после исключения трех россиянок. Об этом рассказал РИА Новости руководитель оркестра Паоло Петициол (Paolo Petiziol).По словам Петициола, коллектив на протяжении нескольких лет сопровождал выступления конкурсантов после их сольных номеров: к концу мероприятия право сыграть с оркестром получали лучшие исполнители на двух-трех концертах."Это было твердой традицией, которую я решил нарушить, так как логика ассоциации Lipizer (организаторов конкурса), на мой взгляд, необъяснима. Нельзя дискриминировать за место рождения. Это безумие: завтра мы начнем притеснять кого-то за то, что он христианин, еврей… Так мы возвращаемся в Средние века", — сказал Петициол.Руководитель оркестра подчеркнул, что помимо его коллектива солидарность с российскими скрипачками выразили мэр Гориции и культурные власти всего региона.По словам Петициола, оркестр готов вернуться на конкурс, если администрация изменит решение и принесет извинения. Иначе организаторам придется искать новый музыкальный коллектив, что "совсем не просто, в том числе из-за расходов".Ранее о том, что оркестр FVG отказался выступать на конкурсе из-за исключения россиянок, сообщало итальянское издание Trieste Prima.Он также указал на то, что культура должна объединять людей и народы, а не сеять разногласия и вражду.О том, что трех россиянок исключили из конкурса стало известно на днях. Одна из отстраненных скрипачек Лидия Кочарян рассказала РИА Новости, что организаторы оповестили ее, прислав по электронной почте пустое сообщение с PDF-документом, без обращений и сопровождающей информации.Мэр Гориции, где в сентябре должен пройти конкурс, Родольфо Дзиберна заявил, что отстранение россиянок "противоречит самому духу мероприятия, которое всегда трактовало музыку как средство сближения людей, преодоления границ и человеческой и культурной свободы".
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новости культуры, музыка, италия, россия, санкции
11:02 23.05.2022 (обновлено: 20:27 23.05.2022)
 
В Италии оркестр отказался выступать на конкурсе после исключения россиянок

Итальянский оркестр FVG отказался выступать на конкурсе после исключения россиянок

© Fotolia / GIBLEHOСкрипка
Скрипка - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© Fotolia / GIBLEHO
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РИМ, 23 мая — РИА Новости. Итальянский оркестр FVG отказался выступать на Международном конкурсе скрипачей имени Родолфо Липицера "Lipizer" после исключения трех россиянок. Об этом рассказал РИА Новости руководитель оркестра Паоло Петициол (Paolo Petiziol).
"Мы официально разорвали обязательство до тех пор, пока подобное решение не вернется в русло цивилизованных международных состязаний", — заявил РИА Новости президент оркестра из области Фриули-Венеция-Джулия.
По словам Петициола, коллектив на протяжении нескольких лет сопровождал выступления конкурсантов после их сольных номеров: к концу мероприятия право сыграть с оркестром получали лучшие исполнители на двух-трех концертах.

"Это было твердой традицией, которую я решил нарушить, так как логика ассоциации Lipizer (организаторов конкурса), на мой взгляд, необъяснима. Нельзя дискриминировать за место рождения. Это безумие: завтра мы начнем притеснять кого-то за то, что он христианин, еврей… Так мы возвращаемся в Средние века", — сказал Петициол.
Руководитель оркестра подчеркнул, что помимо его коллектива солидарность с российскими скрипачками выразили мэр Гориции и культурные власти всего региона.

По словам Петициола, оркестр готов вернуться на конкурс, если администрация изменит решение и принесет извинения. Иначе организаторам придется искать новый музыкальный коллектив, что "совсем не просто, в том числе из-за расходов".
Ранее о том, что оркестр FVG отказался выступать на конкурсе из-за исключения россиянок, сообщало итальянское издание Trieste Prima.

"Жаль прерывать традицию, по которой именно оркестр FVG сопровождал на соревновании музыкантов. Но мы не можем не отреагировать на решение, которое кажется нам несправедливым", — цитировало СМИ Петициола.

Он также указал на то, что культура должна объединять людей и народы, а не сеять разногласия и вражду.
О том, что трех россиянок исключили из конкурса стало известно на днях. Одна из отстраненных скрипачек Лидия Кочарян рассказала РИА Новости, что организаторы оповестили ее, прислав по электронной почте пустое сообщение с PDF-документом, без обращений и сопровождающей информации.
Мэр Гориции, где в сентябре должен пройти конкурс, Родольфо Дзиберна заявил, что отстранение россиянок "противоречит самому духу мероприятия, которое всегда трактовало музыку как средство сближения людей, преодоления границ и человеческой и культурной свободы".
Скрипачка Лидия Кочарян - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 08:33Культура
Музыкальный конкурс в Италии исключил трех скрипачек из России
 
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