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Выходы на всех станциях МЦК пронумеруют до конца июня - РИА Новости, 23.05.2022
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Выходы на всех станциях МЦК пронумеруют до конца июня
Выходы на всех станциях МЦК пронумеруют до конца июня - РИА Новости, 23.05.2022
Выходы на всех станциях МЦК пронумеруют до конца июня
Выходы на всех станциях Московского центрального кольца (МЦК) пронумеруют до конца июня, уже пронумерованы выходы на 25 станциях, сообщается на сайте мэра... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T08:18
2022-05-23T08:18
общество
максим ликсутов
москва
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Выходы на всех станциях Московского центрального кольца (МЦК) пронумеруют до конца июня, уже пронумерованы выходы на 25 станциях, сообщается на сайте мэра столицы."Выходам со станций МЦК присвоили номера. Теперь пассажиры смогут легко ориентироваться на платформах с несколькими выходами — так же, как и на станциях метро. Сейчас нумерация выходов есть на 25 станциях, это более 100 обновленных элементов навигации. До конца июня выходы пронумеруют на всех станциях МЦК", - говорится в сообщении.Отмечается, что навигация в метро и на МЦК помогает пассажирам ориентироваться в переплетении линий и находить удобные маршруты. Уточняется, что в конце 2021 года перед открытием 10 новых станций БКЛ поменяли более 30 тысяч схем подземки и 59 тысяч указателей на объектах метро и в поездах."До конца июня на всех станциях МЦК появится обновленная навигация — выходы будут обозначаться цифрами, как в метро. В метрополитене такая система появилась в 2016 году. Пассажирам стало намного проще ориентироваться по карте или назначать встречи у нужного выхода", — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.Добавляется, что ориентироваться на МЦК помогают световые панели с названиями станций и специальная напольная разметка, обозначающая зону для посадки, а также вагоны с местами для инвалидов-колясочников и креплениями для велосипедов.
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общество, максим ликсутов , москва, московское центральное кольцо (мцк)
08:18 23.05.2022
 
Выходы на всех станциях МЦК пронумеруют до конца июня

Выходы на всех станциях Московского центрального кольца пронумеруют до конца июня

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДевушка в переходе МЦК станции "Кутузовская"
Девушка в переходе МЦК станции Кутузовская - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Девушка в переходе МЦК станции "Кутузовская". Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Выходы на всех станциях Московского центрального кольца (МЦК) пронумеруют до конца июня, уже пронумерованы выходы на 25 станциях, сообщается на сайте мэра столицы.
"Выходам со станций МЦК присвоили номера. Теперь пассажиры смогут легко ориентироваться на платформах с несколькими выходами — так же, как и на станциях метро. Сейчас нумерация выходов есть на 25 станциях, это более 100 обновленных элементов навигации. До конца июня выходы пронумеруют на всех станциях МЦК", - говорится в сообщении.
Отмечается, что навигация в метро и на МЦК помогает пассажирам ориентироваться в переплетении линий и находить удобные маршруты. Уточняется, что в конце 2021 года перед открытием 10 новых станций БКЛ поменяли более 30 тысяч схем подземки и 59 тысяч указателей на объектах метро и в поездах.
"До конца июня на всех станциях МЦК появится обновленная навигация — выходы будут обозначаться цифрами, как в метро. В метрополитене такая система появилась в 2016 году. Пассажирам стало намного проще ориентироваться по карте или назначать встречи у нужного выхода", — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Добавляется, что ориентироваться на МЦК помогают световые панели с названиями станций и специальная напольная разметка, обозначающая зону для посадки, а также вагоны с местами для инвалидов-колясочников и креплениями для велосипедов.
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ОбществоМаксим ЛиксутовМоскваМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
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