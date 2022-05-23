https://ria.ru/20220523/mtsk-1790073671.html

Выходы на всех станциях МЦК пронумеруют до конца июня

Выходы на всех станциях МЦК пронумеруют до конца июня - РИА Новости, 23.05.2022

Выходы на всех станциях МЦК пронумеруют до конца июня

Выходы на всех станциях Московского центрального кольца (МЦК) пронумеруют до конца июня, уже пронумерованы выходы на 25 станциях, сообщается на сайте мэра... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T08:18

2022-05-23T08:18

2022-05-23T08:18

общество

максим ликсутов

москва

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Выходы на всех станциях Московского центрального кольца (МЦК) пронумеруют до конца июня, уже пронумерованы выходы на 25 станциях, сообщается на сайте мэра столицы."Выходам со станций МЦК присвоили номера. Теперь пассажиры смогут легко ориентироваться на платформах с несколькими выходами — так же, как и на станциях метро. Сейчас нумерация выходов есть на 25 станциях, это более 100 обновленных элементов навигации. До конца июня выходы пронумеруют на всех станциях МЦК", - говорится в сообщении.Отмечается, что навигация в метро и на МЦК помогает пассажирам ориентироваться в переплетении линий и находить удобные маршруты. Уточняется, что в конце 2021 года перед открытием 10 новых станций БКЛ поменяли более 30 тысяч схем подземки и 59 тысяч указателей на объектах метро и в поездах."До конца июня на всех станциях МЦК появится обновленная навигация — выходы будут обозначаться цифрами, как в метро. В метрополитене такая система появилась в 2016 году. Пассажирам стало намного проще ориентироваться по карте или назначать встречи у нужного выхода", — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.Добавляется, что ориентироваться на МЦК помогают световые панели с названиями станций и специальная напольная разметка, обозначающая зону для посадки, а также вагоны с местами для инвалидов-колясочников и креплениями для велосипедов.

https://ria.ru/20210404/sobyanin-1604146352.html

москва

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Варвара Скокшина

общество, максим ликсутов , москва, московское центральное кольцо (мцк)