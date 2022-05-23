https://ria.ru/20220523/most-1790113421.html

Росгвардия разминировала мост в Харьковской области

Росгвардия разминировала мост в Харьковской области - РИА Новости, 23.05.2022

Росгвардия разминировала мост в Харьковской области

Военные Росгвардии разминировали мост и захватили два бронетранспортера в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T11:34

2022-05-23T11:34

2022-05-23T11:34

специальная военная операция на украине

харьковская область

бтр-80

украина

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Военные Росгвардии разминировали мост и захватили два бронетранспортера в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства."Военнослужащие Росгвардии в ходе инженерной разведки железнодорожного моста в Харьковской области обнаружили участки, заминированные противотанковыми минами ТМ-62. Националисты установили мины на подъездах к мосту. Все опасные находки были на боевом взводе, взрыватели замаскированы. В результате смелых и решительных действий саперов Росгвардии мост и подъезды к нему были успешно разминированы, мины извлечены и переданы на уничтожение", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что в ходе другой операции при проверке окраины одного из населенных пунктов Харьковской области на заброшенном предприятии бойцы Росгвардии нашли замаскированные позиции украинских военных и два БТР-80 с полными боекомплектами.Также в Харьковской области при досмотре школы росгвардейцы обнаружили схрон украинских военных, в котором находилось вооружение, боеприпасы, форменное обмундирование, бронезащита. Находки были вынесены из школы и уничтожены.

https://ria.ru/20220523/volnovakha-1789747046.html

харьковская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

харьковская область, бтр-80, украина