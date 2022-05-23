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Росгвардия разминировала мост в Харьковской области - РИА Новости, 23.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/most-1790113421.html
Росгвардия разминировала мост в Харьковской области
Росгвардия разминировала мост в Харьковской области - РИА Новости, 23.05.2022
Росгвардия разминировала мост в Харьковской области
Военные Росгвардии разминировали мост и захватили два бронетранспортера в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T11:34
2022-05-23T11:34
специальная военная операция на украине
харьковская область
бтр-80
украина
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Военные Росгвардии разминировали мост и захватили два бронетранспортера в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства."Военнослужащие Росгвардии в ходе инженерной разведки железнодорожного моста в Харьковской области обнаружили участки, заминированные противотанковыми минами ТМ-62. Националисты установили мины на подъездах к мосту. Все опасные находки были на боевом взводе, взрыватели замаскированы. В результате смелых и решительных действий саперов Росгвардии мост и подъезды к нему были успешно разминированы, мины извлечены и переданы на уничтожение", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что в ходе другой операции при проверке окраины одного из населенных пунктов Харьковской области на заброшенном предприятии бойцы Росгвардии нашли замаскированные позиции украинских военных и два БТР-80 с полными боекомплектами.Также в Харьковской области при досмотре школы росгвардейцы обнаружили схрон украинских военных, в котором находилось вооружение, боеприпасы, форменное обмундирование, бронезащита. Находки были вынесены из школы и уничтожены.
https://ria.ru/20220523/volnovakha-1789747046.html
харьковская область
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харьковская область, бтр-80, украина
11:34 23.05.2022
 
Росгвардия разминировала мост в Харьковской области

Росгвардия разминировала мост и захватила два БТР в Харьковской области

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Росгвардии
Военнослужащие Росгвардии - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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Военнослужащие Росгвардии. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Военные Росгвардии разминировали мост и захватили два бронетранспортера в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства.
"Военнослужащие Росгвардии в ходе инженерной разведки железнодорожного моста в Харьковской области обнаружили участки, заминированные противотанковыми минами ТМ-62. Националисты установили мины на подъездах к мосту. Все опасные находки были на боевом взводе, взрыватели замаскированы. В результате смелых и решительных действий саперов Росгвардии мост и подъезды к нему были успешно разминированы, мины извлечены и переданы на уничтожение", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в ходе другой операции при проверке окраины одного из населенных пунктов Харьковской области на заброшенном предприятии бойцы Росгвардии нашли замаскированные позиции украинских военных и два БТР-80 с полными боекомплектами.
Также в Харьковской области при досмотре школы росгвардейцы обнаружили схрон украинских военных, в котором находилось вооружение, боеприпасы, форменное обмундирование, бронезащита. Находки были вынесены из школы и уничтожены.
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