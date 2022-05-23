https://ria.ru/20220523/morgenshtern-1790087840.html

Моргенштерн* подал в суд на Минюст из-за включения в список иноагентов

Моргенштерн* подал в суд на Минюст из-за включения в список иноагентов - РИА Новости, 23.05.2022

Моргенштерн* подал в суд на Минюст из-за включения в список иноагентов

Рэпер Алишер Моргенштерн* подал в суд на Минюст России из-за включения в список иностранных агентов, сообщили РИА Новости в понедельник в Замоскворецком суде... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T09:52

2022-05-23T09:52

2022-05-23T09:52

шоубиз

моргенштерн (алишер моргенштерн)

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Рэпер Алишер Моргенштерн* подал в суд на Минюст России из-за включения в список иностранных агентов, сообщили РИА Новости в понедельник в Замоскворецком суде Москвы."Административный иск к Министерству юстиции зарегистрирован в суде, дата его рассмотрения пока не назначена", - сказали в суде.Как пояснил РИА Новости адвокат музыканта Сергей Жорин, Моргенштерн* – деятель культуры и искусства, не занимается политической деятельностью, потому, с точки зрения защиты, не может быть признан "лицом, выполняющим функции иностранного агента".Моргенштерн* был включен в вышеуказанный реестр как раз "за осуществление политической деятельности". В сведениях об иностранных источниках исполнителя указывались израильская компания Yoola Labs Ltd, которая занимается продвижением Youtube-каналов, и Украина (без уточнения деталей).У Моргенштерна* в последнее время проблемы с законом в России. За год его дважды штрафовали на 100 тысяч рублей по административному протоколу о пропаганде наркотиков.Сначала, прошлым летом, его привлекли за прославление запрещенных веществ в песнях и клипах "Розовое вино 2" и "Family", а в минувшую пятницу – из-за татуировки "в виде листьев растения, схожего с листьями растения конопля".Комментируя последнее решение, суд отмечал, что демонстрация татуировки рэпера на фоне атрибутов роскошной жизни, показанных в клипах, "может формировать у зрителя ассоциативные связи между допустимостью потребления наркотиков и достижением успеха" и пробуждать интерес к потреблению наркотиков.Минувшей осенью председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что "Моргенштерн* сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях", после чего рэпер уехал из России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20220427/volodina-1785767073.html

https://ria.ru/20220414/zinatullina-1783514484.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

моргенштерн (алишер моргенштерн), россия, министерство юстиции рф (минюст россии)