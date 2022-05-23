https://ria.ru/20220523/morgenshtern-1790087840.html
Моргенштерн* подал в суд на Минюст из-за включения в список иноагентов
Моргенштерн* подал в суд на Минюст из-за включения в список иноагентов - РИА Новости, 23.05.2022
Моргенштерн* подал в суд на Минюст из-за включения в список иноагентов
Рэпер Алишер Моргенштерн* подал в суд на Минюст России из-за включения в список иностранных агентов, сообщили РИА Новости в понедельник в Замоскворецком суде... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T09:52
2022-05-23T09:52
2022-05-23T09:52
шоубиз
моргенштерн (алишер моргенштерн)
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Рэпер Алишер Моргенштерн* подал в суд на Минюст России из-за включения в список иностранных агентов, сообщили РИА Новости в понедельник в Замоскворецком суде Москвы."Административный иск к Министерству юстиции зарегистрирован в суде, дата его рассмотрения пока не назначена", - сказали в суде.Как пояснил РИА Новости адвокат музыканта Сергей Жорин, Моргенштерн* – деятель культуры и искусства, не занимается политической деятельностью, потому, с точки зрения защиты, не может быть признан "лицом, выполняющим функции иностранного агента".Моргенштерн* был включен в вышеуказанный реестр как раз "за осуществление политической деятельности". В сведениях об иностранных источниках исполнителя указывались израильская компания Yoola Labs Ltd, которая занимается продвижением Youtube-каналов, и Украина (без уточнения деталей).У Моргенштерна* в последнее время проблемы с законом в России. За год его дважды штрафовали на 100 тысяч рублей по административному протоколу о пропаганде наркотиков.Сначала, прошлым летом, его привлекли за прославление запрещенных веществ в песнях и клипах "Розовое вино 2" и "Family", а в минувшую пятницу – из-за татуировки "в виде листьев растения, схожего с листьями растения конопля".Комментируя последнее решение, суд отмечал, что демонстрация татуировки рэпера на фоне атрибутов роскошной жизни, показанных в клипах, "может формировать у зрителя ассоциативные связи между допустимостью потребления наркотиков и достижением успеха" и пробуждать интерес к потреблению наркотиков.Минувшей осенью председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что "Моргенштерн* сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях", после чего рэпер уехал из России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20220427/volodina-1785767073.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
моргенштерн (алишер моргенштерн), россия, министерство юстиции рф (минюст россии)
Моргенштерн* подал в суд на Минюст из-за включения в список иноагентов
Рэпер Моргенштерн* подал в суд на Минюст из-за включения в список иностранных агентов
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Рэпер Алишер Моргенштерн* подал в суд на Минюст России из-за включения в список иностранных агентов, сообщили РИА Новости в понедельник в Замоскворецком суде Москвы.
"Административный иск к Министерству юстиции зарегистрирован в суде, дата его рассмотрения пока не назначена", - сказали в суде.
Как пояснил РИА Новости адвокат музыканта Сергей Жорин
, Моргенштерн
* – деятель культуры и искусства, не занимается политической деятельностью, потому, с точки зрения защиты, не может быть признан "лицом, выполняющим функции иностранного агента".
Моргенштерн* был включен в вышеуказанный реестр как раз "за осуществление политической деятельности". В сведениях об иностранных источниках исполнителя указывались израильская компания Yoola Labs Ltd, которая занимается продвижением Youtube-каналов, и Украина
(без уточнения деталей).
У Моргенштерна* в последнее время проблемы с законом в России
. За год его дважды штрафовали на 100 тысяч рублей по административному протоколу о пропаганде наркотиков.
Сначала, прошлым летом, его привлекли за прославление запрещенных веществ в песнях и клипах "Розовое вино 2" и "Family", а в минувшую пятницу – из-за татуировки "в виде листьев растения, схожего с листьями растения конопля".
Комментируя последнее решение, суд отмечал, что демонстрация татуировки рэпера на фоне атрибутов роскошной жизни, показанных в клипах, "может формировать у зрителя ассоциативные связи между допустимостью потребления наркотиков и достижением успеха" и пробуждать интерес к потреблению наркотиков.
Минувшей осенью председатель СК
РФ Александр Бастрыкин
заявил, что "Моргенштерн* сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях", после чего рэпер уехал из России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.