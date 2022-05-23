https://ria.ru/20220523/more-1790071471.html

В Крыму заявили об изменении статуса Азовского моря

В Крыму заявили об изменении статуса Азовского моря - РИА Новости, 23.05.2022

В Крыму заявили об изменении статуса Азовского моря

Статус Азовского моря изменился в ходе российской специальной операции на Украине, заявил РИА Новости постпред Крыма при президенте, вице-премьер крымского... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T07:44

2022-05-23T07:44

2022-05-23T09:04

специальная военная операция на украине

россия

азовское море

украина

донецкая народная республика

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости. Статус Азовского моря изменился в ходе российской специальной операции на Украине, заявил РИА Новости постпред Крыма при президенте, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.По его словам, после освобождения от украинских националистов Херсонской области и южной части Запорожской и определения их статуса киевские власти, очевидно, потеряют выход к Азовскому морю.Минобороны 20 мая сообщило, что полностью освобождена территория мариупольского металлургического комбината "Азовсталь". Сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://radiosputnik.ria.ru/20220522/granitsy-1789983347.html

россия

азовское море

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, азовское море, украина, донецкая народная республика, в мире