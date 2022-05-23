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В Крыму заявили об изменении статуса Азовского моря - РИА Новости, 23.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/more-1790071471.html
В Крыму заявили об изменении статуса Азовского моря
В Крыму заявили об изменении статуса Азовского моря - РИА Новости, 23.05.2022
В Крыму заявили об изменении статуса Азовского моря
Статус Азовского моря изменился в ходе российской специальной операции на Украине, заявил РИА Новости постпред Крыма при президенте, вице-премьер крымского... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T07:44
2022-05-23T09:04
специальная военная операция на украине
россия
азовское море
украина
донецкая народная республика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости. Статус Азовского моря изменился в ходе российской специальной операции на Украине, заявил РИА Новости постпред Крыма при президенте, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.По его словам, после освобождения от украинских националистов Херсонской области и южной части Запорожской и определения их статуса киевские власти, очевидно, потеряют выход к Азовскому морю.Минобороны 20 мая сообщило, что полностью освобождена территория мариупольского металлургического комбината "Азовсталь". Сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://radiosputnik.ria.ru/20220522/granitsy-1789983347.html
россия
азовское море
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россия, азовское море, украина, донецкая народная республика, в мире
07:44 23.05.2022 (обновлено: 09:04 23.05.2022)
 
В Крыму заявили об изменении статуса Азовского моря

Постпред Крыма сообщил, что Азовское море стало морем совместного пользования России и ДНР

© Depositphotos / masintosПобережье Азовского моря
Побережье Азовского моря - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© Depositphotos / masintos
Побережье Азовского моря. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости. Статус Азовского моря изменился в ходе российской специальной операции на Украине, заявил РИА Новости постпред Крыма при президенте, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

"Проведение спецоперации позволило ДНР выйти к Мариуполю и освободить оккупированную украинскими националистами южную часть республики, тем самым обеспечив себе выход к Азовскому морю. Так что это уже море нашего с ДНР совместного пользования", — пояснил собеседник агентства.

По его словам, после освобождения от украинских националистов Херсонской области и южной части Запорожской и определения их статуса киевские власти, очевидно, потеряют выход к Азовскому морю.
Минобороны 20 мая сообщило, что полностью освобождена территория мариупольского металлургического комбината "Азовсталь". Сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 08:11В России
Постпред Крыма оценил шансы Украины сохранить нынешние границы
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАзовское мореУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
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