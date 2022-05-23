07:44 23.05.2022 (обновлено: 09:04 23.05.2022)
В Крыму заявили об изменении статуса Азовского моря
Постпред Крыма сообщил, что Азовское море стало морем совместного пользования России и ДНР
Побережье Азовского моря. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости. Статус Азовского моря изменился в ходе российской специальной операции на Украине, заявил РИА Новости постпред Крыма при президенте, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
"Проведение спецоперации позволило ДНР выйти к Мариуполю и освободить оккупированную украинскими националистами южную часть республики, тем самым обеспечив себе выход к Азовскому морю. Так что это уже море нашего с ДНР совместного пользования", — пояснил собеседник агентства.
По его словам, после освобождения от украинских националистов Херсонской области и южной части Запорожской и определения их статуса киевские власти, очевидно, потеряют выход к Азовскому морю.
Минобороны 20 мая сообщило, что полностью освобождена территория мариупольского металлургического комбината "Азовсталь". Сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".