https://ria.ru/20220523/moldaviya-1790132462.html
В МИД прокомментировали призывы к Молдавии выйти из СНГ
В МИД прокомментировали призывы к Молдавии выйти из СНГ - РИА Новости, 23.05.2022
В МИД прокомментировали призывы к Молдавии выйти из СНГ
Возможный выход Молдавии из СНГ негативно отразится на экономике страны, в Москве считают, что это был бы неправильный шаг со стороны Кишинева, заявил замглавы... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T12:39
2022-05-23T12:39
2022-05-23T12:48
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снг
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Возможный выход Молдавии из СНГ негативно отразится на экономике страны, в Москве считают, что это был бы неправильный шаг со стороны Кишинева, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Нам кажется, это был бы неправильный шаг. В рамках СНГ Молдавия сейчас является членом зоны свободной торговли. Выход из таких соглашений отразится негативным образом на ее экономике", - сказал Руденко.Он также напомнил, что в рамках СНГ действуют соглашения о миграции, по социальному обеспечению, "выход из которых повредит самой Молдавии больше, чем кому-либо"."Но это их суверенный выбор", - добавил Руденко.
https://ria.ru/20220518/dodon-1789360677.html
https://ria.ru/20220523/moldaviya-1790119335.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, снг
12:39 23.05.2022 (обновлено: 12:48 23.05.2022)
В МИД прокомментировали призывы к Молдавии выйти из СНГ
В МИД заявили, что выход из СНГ негативно отразится на экономике Молдавии