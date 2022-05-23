https://ria.ru/20220523/moldaviya-1790132462.html

В МИД прокомментировали призывы к Молдавии выйти из СНГ

В МИД прокомментировали призывы к Молдавии выйти из СНГ - РИА Новости, 23.05.2022

В МИД прокомментировали призывы к Молдавии выйти из СНГ

Возможный выход Молдавии из СНГ негативно отразится на экономике страны, в Москве считают, что это был бы неправильный шаг со стороны Кишинева, заявил замглавы... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T12:39

2022-05-23T12:39

2022-05-23T12:48

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Возможный выход Молдавии из СНГ негативно отразится на экономике страны, в Москве считают, что это был бы неправильный шаг со стороны Кишинева, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Нам кажется, это был бы неправильный шаг. В рамках СНГ Молдавия сейчас является членом зоны свободной торговли. Выход из таких соглашений отразится негативным образом на ее экономике", - сказал Руденко.Он также напомнил, что в рамках СНГ действуют соглашения о миграции, по социальному обеспечению, "выход из которых повредит самой Молдавии больше, чем кому-либо"."Но это их суверенный выбор", - добавил Руденко.

https://ria.ru/20220518/dodon-1789360677.html

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молдавия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, снг