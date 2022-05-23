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В МИД прокомментировали призывы к Молдавии выйти из СНГ - РИА Новости, 23.05.2022
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В МИД прокомментировали призывы к Молдавии выйти из СНГ
В МИД прокомментировали призывы к Молдавии выйти из СНГ - РИА Новости, 23.05.2022
В МИД прокомментировали призывы к Молдавии выйти из СНГ
Возможный выход Молдавии из СНГ негативно отразится на экономике страны, в Москве считают, что это был бы неправильный шаг со стороны Кишинева, заявил замглавы... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T12:39
2022-05-23T12:48
в мире
молдавия
снг
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Возможный выход Молдавии из СНГ негативно отразится на экономике страны, в Москве считают, что это был бы неправильный шаг со стороны Кишинева, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Нам кажется, это был бы неправильный шаг. В рамках СНГ Молдавия сейчас является членом зоны свободной торговли. Выход из таких соглашений отразится негативным образом на ее экономике", - сказал Руденко.Он также напомнил, что в рамках СНГ действуют соглашения о миграции, по социальному обеспечению, "выход из которых повредит самой Молдавии больше, чем кому-либо"."Но это их суверенный выбор", - добавил Руденко.
https://ria.ru/20220518/dodon-1789360677.html
https://ria.ru/20220523/moldaviya-1790119335.html
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в мире, молдавия, снг
12:39 23.05.2022 (обновлено: 12:48 23.05.2022)
 
В МИД прокомментировали призывы к Молдавии выйти из СНГ

В МИД заявили, что выход из СНГ негативно отразится на экономике Молдавии

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Возможный выход Молдавии из СНГ негативно отразится на экономике страны, в Москве считают, что это был бы неправильный шаг со стороны Кишинева, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Нам кажется, это был бы неправильный шаг. В рамках СНГ Молдавия сейчас является членом зоны свободной торговли. Выход из таких соглашений отразится негативным образом на ее экономике", - сказал Руденко.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 23:18
Додон назвал идею властей Молдавии о выходе страны из СНГ идиотизмом
Он также напомнил, что в рамках СНГ действуют соглашения о миграции, по социальному обеспечению, "выход из которых повредит самой Молдавии больше, чем кому-либо".
"Но это их суверенный выбор", - добавил Руденко.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 11:55
В МИД заявили, что планы поставлять оружие НАТО в Молдавию вызывают вопросы
 
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