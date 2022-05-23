https://ria.ru/20220523/moldaviya-1790119335.html

В МИД заявили, что планы поставлять оружие НАТО в Молдавию вызывают вопросы

В МИД заявили, что планы поставлять оружие НАТО в Молдавию вызывают вопросы - РИА Новости, 23.05.2022

В МИД заявили, что планы поставлять оружие НАТО в Молдавию вызывают вопросы

В Москве вызывают вопросы намерения НАТО поставлять вооружения в Молдавию, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T11:55

2022-05-23T11:55

2022-05-23T12:10

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Москве вызывают вопросы намерения НАТО поставлять вооружения в Молдавию, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.Ранее глава британского МИД Лиз Трасс в интервью Telegraph заявила, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии. По ее словам, эта мера нацелена на защиту страны от якобы "угрозы вторжения" со стороны России."У нас вызывает удивление не столько заявление Великобритании, сколько возможная реакция Кишинева, но мы будем следить. Потому что в конституции Молдавии четко прописан ее нейтральный внеблоковый статус, а поставки туда вооружений, причём вооружений со стороны государства-члена НАТО, конечно, вызывает вопросы", - сказал Руденко.

https://radiosputnik.ria.ru/20220505/moldaviya-1787069497.html

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великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лиз трасс, молдавия, россия, великобритания, нато, украина