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В МИД заявили, что планы поставлять оружие НАТО в Молдавию вызывают вопросы - РИА Новости, 23.05.2022
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В МИД заявили, что планы поставлять оружие НАТО в Молдавию вызывают вопросы
В МИД заявили, что планы поставлять оружие НАТО в Молдавию вызывают вопросы - РИА Новости, 23.05.2022
В МИД заявили, что планы поставлять оружие НАТО в Молдавию вызывают вопросы
В Москве вызывают вопросы намерения НАТО поставлять вооружения в Молдавию, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T11:55
2022-05-23T12:10
в мире
лиз трасс
молдавия
россия
великобритания
нато
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Москве вызывают вопросы намерения НАТО поставлять вооружения в Молдавию, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.Ранее глава британского МИД Лиз Трасс в интервью Telegraph заявила, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии. По ее словам, эта мера нацелена на защиту страны от якобы "угрозы вторжения" со стороны России."У нас вызывает удивление не столько заявление Великобритании, сколько возможная реакция Кишинева, но мы будем следить. Потому что в конституции Молдавии четко прописан ее нейтральный внеблоковый статус, а поставки туда вооружений, причём вооружений со стороны государства-члена НАТО, конечно, вызывает вопросы", - сказал Руденко.
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в мире, лиз трасс, молдавия, россия, великобритания, нато, украина
11:55 23.05.2022 (обновлено: 12:10 23.05.2022)
 
В МИД заявили, что планы поставлять оружие НАТО в Молдавию вызывают вопросы

В МИД заявили, что планы поставлять оружие НАТО в Молдавию вызывают вопросы у Москвы

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Москве вызывают вопросы намерения НАТО поставлять вооружения в Молдавию, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Ранее глава британского МИД Лиз Трасс в интервью Telegraph заявила, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии. По ее словам, эта мера нацелена на защиту страны от якобы "угрозы вторжения" со стороны России.
"У нас вызывает удивление не столько заявление Великобритании, сколько возможная реакция Кишинева, но мы будем следить. Потому что в конституции Молдавии четко прописан ее нейтральный внеблоковый статус, а поставки туда вооружений, причём вооружений со стороны государства-члена НАТО, конечно, вызывает вопросы", - сказал Руденко.
Игорь Гросу - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
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