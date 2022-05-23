https://ria.ru/20220523/metro-1790067355.html

В нью-йоркском метро неизвестный застрелил пассажира

В нью-йоркском метро неизвестный застрелил пассажира - РИА Новости, 23.05.2022

В нью-йоркском метро неизвестный застрелил пассажира

Неизвестный открыл в воскресенье огонь в вагоне нью-йоркского метро и убил мужчину, сообщила местная полиция. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T04:30

2022-05-23T04:30

2022-05-23T04:30

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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Неизвестный открыл в воскресенье огонь в вагоне нью-йоркского метро и убил мужчину, сообщила местная полиция.Представитель правоохранительных органов рассказал, что, согласно показаниям очевидцев, подозреваемый "без провокации" вытащил пистолет и выстрелил в жертву с близкого расстояния, "в то время как поезд пересекал Манхэттенский мост".Когда состав прибыл на станцию "Канал-стрит", подозреваемый покинул поезд и скрылся. Пострадавшего - мужчину 48 лет - отправили в одну из местных больниц с огнестрельным ранением груди, которое оказалось смертельным.Предыдущий резонансный инцидент со стрельбой в нью-йоркском метро произошел 12 апреля. От действий преступника, который использовал дымовую шашку и открыл огонь по пассажирам, тогда пострадали 23 человека.

https://radiosputnik.ria.ru/20220519/germaniya-1789538711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша