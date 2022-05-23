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В нью-йоркском метро неизвестный застрелил пассажира - РИА Новости, 23.05.2022
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В нью-йоркском метро неизвестный застрелил пассажира
В нью-йоркском метро неизвестный застрелил пассажира - РИА Новости, 23.05.2022
В нью-йоркском метро неизвестный застрелил пассажира
Неизвестный открыл в воскресенье огонь в вагоне нью-йоркского метро и убил мужчину, сообщила местная полиция. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T04:30
2022-05-23T04:30
в мире
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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Неизвестный открыл в воскресенье огонь в вагоне нью-йоркского метро и убил мужчину, сообщила местная полиция.Представитель правоохранительных органов рассказал, что, согласно показаниям очевидцев, подозреваемый "без провокации" вытащил пистолет и выстрелил в жертву с близкого расстояния, "в то время как поезд пересекал Манхэттенский мост".Когда состав прибыл на станцию "Канал-стрит", подозреваемый покинул поезд и скрылся. Пострадавшего - мужчину 48 лет - отправили в одну из местных больниц с огнестрельным ранением груди, которое оказалось смертельным.Предыдущий резонансный инцидент со стрельбой в нью-йоркском метро произошел 12 апреля. От действий преступника, который использовал дымовую шашку и открыл огонь по пассажирам, тогда пострадали 23 человека.
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в мире, сша
04:30 23.05.2022
 
В нью-йоркском метро неизвестный застрелил пассажира

Полиция Нью-Йорка ищет мужчину, застрелившего пассажира в вагоне городского метро

© AP Photo / Bebeto MatthewsНью-йоркский метрополитен
Нью-йоркский метрополитен - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Bebeto Matthews
Нью-йоркский метрополитен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Неизвестный открыл в воскресенье огонь в вагоне нью-йоркского метро и убил мужчину, сообщила местная полиция.
Представитель правоохранительных органов рассказал, что, согласно показаниям очевидцев, подозреваемый "без провокации" вытащил пистолет и выстрелил в жертву с близкого расстояния, "в то время как поезд пересекал Манхэттенский мост".
Когда состав прибыл на станцию "Канал-стрит", подозреваемый покинул поезд и скрылся. Пострадавшего - мужчину 48 лет - отправили в одну из местных больниц с огнестрельным ранением груди, которое оказалось смертельным.
Предыдущий резонансный инцидент со стрельбой в нью-йоркском метро произошел 12 апреля. От действий преступника, который использовал дымовую шашку и открыл огонь по пассажирам, тогда пострадали 23 человека.
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