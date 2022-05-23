https://ria.ru/20220523/metro-1790067355.html
В нью-йоркском метро неизвестный застрелил пассажира
В нью-йоркском метро неизвестный застрелил пассажира - РИА Новости, 23.05.2022
В нью-йоркском метро неизвестный застрелил пассажира
Неизвестный открыл в воскресенье огонь в вагоне нью-йоркского метро и убил мужчину, сообщила местная полиция. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T04:30
2022-05-23T04:30
2022-05-23T04:30
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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Неизвестный открыл в воскресенье огонь в вагоне нью-йоркского метро и убил мужчину, сообщила местная полиция.Представитель правоохранительных органов рассказал, что, согласно показаниям очевидцев, подозреваемый "без провокации" вытащил пистолет и выстрелил в жертву с близкого расстояния, "в то время как поезд пересекал Манхэттенский мост".Когда состав прибыл на станцию "Канал-стрит", подозреваемый покинул поезд и скрылся. Пострадавшего - мужчину 48 лет - отправили в одну из местных больниц с огнестрельным ранением груди, которое оказалось смертельным.Предыдущий резонансный инцидент со стрельбой в нью-йоркском метро произошел 12 апреля. От действий преступника, который использовал дымовую шашку и открыл огонь по пассажирам, тогда пострадали 23 человека.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
В нью-йоркском метро неизвестный застрелил пассажира
Полиция Нью-Йорка ищет мужчину, застрелившего пассажира в вагоне городского метро
ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Неизвестный открыл в воскресенье огонь в вагоне нью-йоркского метро и убил мужчину, сообщила местная полиция.
Представитель правоохранительных органов рассказал, что, согласно показаниям очевидцев, подозреваемый "без провокации" вытащил пистолет и выстрелил в жертву с близкого расстояния, "в то время как поезд пересекал Манхэттенский мост".
Когда состав прибыл на станцию "Канал-стрит", подозреваемый покинул поезд и скрылся. Пострадавшего - мужчину 48 лет - отправили в одну из местных больниц с огнестрельным ранением груди, которое оказалось смертельным.
Предыдущий резонансный инцидент со стрельбой в нью-йоркском метро произошел 12 апреля. От действий преступника, который использовал дымовую шашку и открыл огонь по пассажирам, тогда пострадали 23 человека.