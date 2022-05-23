https://ria.ru/20220523/medvedchuk-1790168204.html

Глава СБУ заявил о сотрудничестве Медведчука со следствием

Глава СБУ заявил о сотрудничестве Медведчука со следствием - РИА Новости, 23.05.2022

Глава СБУ заявил о сотрудничестве Медведчука со следствием

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что арестованный оппозиционный политик Виктор Медведчук сотрудничает со следствием. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T14:32

2022-05-23T14:32

2022-05-23T17:22

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

служба безопасности украины

виктор медведчук

петр порошенко

иван баканов

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ДОНЕЦК, 23 мая — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что арестованный оппозиционный политик Виктор Медведчук сотрудничает со следствием."Медведчук дает важную информацию для продолжения следствия по угольному и так называемому трубному делам, он подтверждает роль Порошенко в обоих делах и указывает, что роль Порошенко в этих делах является одной из ключевых", — сказал он в эфире всеукраинского единого марафона. Как утверждает Баканов, показания Медведчука подтверждают доказательства и версии силовиков, на основании которых ранее вручалось подозрение как самому политику, так и экс-президенту Украины Порошенко.Ранее Служба безопасности Украины передала украинским телеканалам видеозапись показаний Медведчука, на которой тот заявляет, что провел незаконную приватизацию нефтепровода и организовал торговлю углем с Донецкой и Луганской народными республиками по прямому указанию Порошенко, обеспечившего поддержку всего госаппарата в этих действиях.Медведчука задержали в апреле по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили ему очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму.Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело: политика и его соратника по партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.

https://ria.ru/20211222/ukraina-1764772697.html

https://ria.ru/20220523/poroshenko-1790122034.html

https://ria.ru/20220428/domrabotnitsa-1786005237.html

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луганская народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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