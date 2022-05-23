14:32 23.05.2022 (обновлено: 17:22 23.05.2022)
Глава СБУ заявил о сотрудничестве Медведчука со следствием
СБУ: Медведчук дает важную информацию о роли Порошенко в торговле углем с ДНР и ЛНР
© Фото : СБУВиктор Медведчук
© Фото : СБУ
Виктор Медведчук. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 мая — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что арестованный оппозиционный политик Виктор Медведчук сотрудничает со следствием.
"Медведчук дает важную информацию для продолжения следствия по угольному и так называемому трубному делам, он подтверждает роль Порошенко в обоих делах и указывает, что роль Порошенко в этих делах является одной из ключевых", — сказал он в эфире всеукраинского единого марафона.
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Как утверждает Баканов, показания Медведчука подтверждают доказательства и версии силовиков, на основании которых ранее вручалось подозрение как самому политику, так и экс-президенту Украины Порошенко.
"Следствие продолжается, продолжается работа с подозреваемым Медведчуком. Будет продолжаться работа с другими подозреваемыми. Мы движемся последовательно, но точки в этом деле должен поставить суд", — добавил глава СБУ.
Ранее Служба безопасности Украины передала украинским телеканалам видеозапись показаний Медведчука, на которой тот заявляет, что провел незаконную приватизацию нефтепровода и организовал торговлю углем с Донецкой и Луганской народными республиками по прямому указанию Порошенко, обеспечившего поддержку всего госаппарата в этих действиях.
Медведчука задержали в апреле по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили ему очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму.
Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело: политика и его соратника по партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.