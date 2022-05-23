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Глава СБУ заявил о сотрудничестве Медведчука со следствием - РИА Новости, 23.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/medvedchuk-1790168204.html
Глава СБУ заявил о сотрудничестве Медведчука со следствием
Глава СБУ заявил о сотрудничестве Медведчука со следствием - РИА Новости, 23.05.2022
Глава СБУ заявил о сотрудничестве Медведчука со следствием
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что арестованный оппозиционный политик Виктор Медведчук сотрудничает со следствием. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T14:32
2022-05-23T17:22
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
служба безопасности украины
виктор медведчук
петр порошенко
иван баканов
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ДОНЕЦК, 23 мая — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что арестованный оппозиционный политик Виктор Медведчук сотрудничает со следствием."Медведчук дает важную информацию для продолжения следствия по угольному и так называемому трубному делам, он подтверждает роль Порошенко в обоих делах и указывает, что роль Порошенко в этих делах является одной из ключевых", — сказал он в эфире всеукраинского единого марафона. Как утверждает Баканов, показания Медведчука подтверждают доказательства и версии силовиков, на основании которых ранее вручалось подозрение как самому политику, так и экс-президенту Украины Порошенко.Ранее Служба безопасности Украины передала украинским телеканалам видеозапись показаний Медведчука, на которой тот заявляет, что провел незаконную приватизацию нефтепровода и организовал торговлю углем с Донецкой и Луганской народными республиками по прямому указанию Порошенко, обеспечившего поддержку всего госаппарата в этих действиях.Медведчука задержали в апреле по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили ему очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму.Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело: политика и его соратника по партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
https://ria.ru/20211222/ukraina-1764772697.html
https://ria.ru/20220523/poroshenko-1790122034.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, служба безопасности украины, виктор медведчук, петр порошенко, иван баканов, оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, тарас козак, украина
14:32 23.05.2022 (обновлено: 17:22 23.05.2022)
 
Глава СБУ заявил о сотрудничестве Медведчука со следствием

СБУ: Медведчук дает важную информацию о роли Порошенко в торговле углем с ДНР и ЛНР

© Фото : СБУВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© Фото : СБУ
Виктор Медведчук. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 мая — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что арестованный оппозиционный политик Виктор Медведчук сотрудничает со следствием.
"Медведчук дает важную информацию для продолжения следствия по угольному и так называемому трубному делам, он подтверждает роль Порошенко в обоих делах и указывает, что роль Порошенко в этих делах является одной из ключевых", — сказал он в эфире всеукраинского единого марафона.
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Подкинули угля в госизмену. Посадит ли Зеленский Порошенко
Как утверждает Баканов, показания Медведчука подтверждают доказательства и версии силовиков, на основании которых ранее вручалось подозрение как самому политику, так и экс-президенту Украины Порошенко.

"Следствие продолжается, продолжается работа с подозреваемым Медведчуком. Будет продолжаться работа с другими подозреваемыми. Мы движемся последовательно, но точки в этом деле должен поставить суд", — добавил глава СБУ.

Ранее Служба безопасности Украины передала украинским телеканалам видеозапись показаний Медведчука, на которой тот заявляет, что провел незаконную приватизацию нефтепровода и организовал торговлю углем с Донецкой и Луганской народными республиками по прямому указанию Порошенко, обеспечившего поддержку всего госаппарата в этих действиях.
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Медведчука задержали в апреле по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили ему очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму.
Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело: политика и его соратника по партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
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Генпрокуратура Украины: у домработницы Медведчука изъяли 467 тысяч долларов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныВиктор МедведчукПетр ПорошенкоИван БакановОппозиционная платформа - За жизньСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийТарас КозакУкраина
 
 
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