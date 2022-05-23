https://ria.ru/20220523/medvedchuk-1790105850.html

Медведчук дал показания против Порошенко, заявила СБУ

Медведчук дал показания против Порошенко, заявила СБУ - РИА Новости, 23.05.2022

Медведчук дал показания против Порошенко, заявила СБУ

Виктор Медведчук на допросе заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко был инициатором торговли углем с Донецкой и Луганской народными республиками и... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T11:01

2022-05-23T11:01

2022-05-23T14:15

в мире

петр порошенко

владимир зеленский

тарас козак

виктор медведчук

украина

служба безопасности украины

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Виктор Медведчук на допросе заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко был инициатором торговли углем с Донецкой и Луганской народными республиками и курировал приватизацию трубопровода "Самара — Западное направление". С таким сообщением выступила СБУ."Описывая сущность схемы, Медведчук детализировал роль в ней бывшего президента Петра Порошенко. А именно — что тот не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством России, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях", — говорится в записи в Telegram-канале службы.Политик проходит подозреваемым по делу о госизмене и содействию терроризму. Таковыми следствие квалифицирует закупки угля из ДНР и ЛНР. Сам Медведчук считает преследование политически мотивированным.СБУ, ссылаясь на полученные показания, утверждает, что суды, прокуратура, антимонопольный комитет и фонд госимущества действовали в интересах Порошенко. Саму схему отладили в 2014-2015 годах, в ней замешана вся верхушка украинского госаппарата, "начиная с президента и заканчивая министрами, стражами порядка и теми, кто непосредственно реализовывал". По данным ведомства, объем закупок сырья из Донбасса и Луганска составил около восьми миллионов долларов.Адвокат Порошенко Игорь Головань назвал публикацию показаний "пиар-акцией СБУ" и попыткой надавить на суд перед назначенным на сегодня заседанием по делу об аресте имущества экс-главы государства. Виктор Медведчук возглавлял политический совет партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". После начала российской военной операции Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) приостановил ее деятельность на время военного положения. Политика задержали в Киеве, суд дал санкцию на его арест.Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело — лидера ОПЗЖ и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.

https://ria.ru/20220505/ukraina-1787026707.html

https://ria.ru/20220427/rada-1785793706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, петр порошенко, владимир зеленский, тарас козак, виктор медведчук, украина, служба безопасности украины, оппозиционная платформа - за жизнь