https://ria.ru/20220523/mali-1790086673.html

Мали не закрывает дверь в отношениях с Францией, заявил глава МИД

Мали не закрывает дверь в отношениях с Францией, заявил глава МИД - РИА Новости, 23.05.2022

Мали не закрывает дверь в отношениях с Францией, заявил глава МИД

Мали не закрывает дверь в отношениях с Парижем и не инициировала их деградацию, заявил РИА Новости министр иностранных дел страны Абдулай Диоп. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T09:48

2022-05-23T09:48

2022-05-23T10:27

в мире

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эммануэль макрон

париж

франция

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абдулай диоп

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Мали не закрывает дверь в отношениях с Парижем и не инициировала их деградацию, заявил РИА Новости министр иностранных дел страны Абдулай Диоп."Мы не закрываем дверь, Мали никогда не стремилась поругаться с Францией. Всякий раз, когда нам приходилось реагировать, мы сталкивались с действиями, которые были навязаны нам, которые мы сочли оскорбительными. Мы обнаружили, что они нарушают наш суверенитет, и нам пришлось взять на себя ответственность за принятие этих решений. Мали не проявляет враждебности, мы лишь хотим, чтобы нашу страну уважали", - сказал министр.Он отметил, что ещё с колониальных времён у Мали и Франции сохранились отношения на разных уровнях."Между нашим и французским населением существуют очень прочные и интенсивные связи, и между малийцами и французами нет особой вражды. Несмотря на глубину кризиса и политические разногласия, в Мали никто не нападал на французскую собственность и дома французов, которые продолжают заниматься своими делами", - пояснил Диоп.Глава МИД Мали подчеркнул, что кризис в отношениях Бамако и Парижем связан исключительно с политикой."Наш спор лежит именно в плоскости политики. Мали в нем не заинтересована, но он сложился из-за реакции на решения Мали по обеспечению своей безопасности, в отношении того, как мы хотим, чтобы страной управляли. Эти решения не восприняли во Франции", - добавил Диоп."Мы считаем, что Франция должна уважать суверенитет Мали и малийцев и понимать, что взаимодействие с Мали может быть только в рамках взаимовыгодного партнерства. Если наши озабоченности будут учтены, у нас появится необходимая основа для дальнейшего сотрудничества. Пока мы не можем быть уверены в том, что Франция будет действовать в соответствии с такими принципами", - резюмировал он.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с малийским коллегой заявил, что считает неприемлемым стремление Франции диктовать Мали, с кем ей сотрудничать.Ранее Елисейский дворец сообщал, что Франция, ее европейские союзники по операции "Такуба" и Канада решили инициировать скоординированный вывод войск из Мали из-за несогласия с переходными властями этой страны. Вывод французских войск из Мали займет от четырех до шести месяцев, заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. После этого правительство Мали призвало Францию вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба", "без промедлений" и под контролем малийских властей.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220523/toplivo-1790085870.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, сергей лавров, эммануэль макрон, париж, франция, мали, абдулай диоп