https://ria.ru/20220523/mali-1790083416.html

Глава МИД Мали заявил о стабилизации ситуации в стране

Глава МИД Мали заявил о стабилизации ситуации в стране - РИА Новости, 23.05.2022

Глава МИД Мали заявил о стабилизации ситуации в стране

Ситуация в Мали стабилизируется, более 100 тысяч малийцев уже вернулись домой благодаря поддержке России, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T09:33

2022-05-23T09:33

2022-05-23T10:26

в мире

сергей лавров

мали

россия

бамако

абдулай диоп

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Ситуация в Мали стабилизируется, более 100 тысяч малийцев уже вернулись домой благодаря поддержке России, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп.Ранее он заявил, что сотрудничество с РФ в области безопасности приносит "впечатляющие результаты"."За три-четыре месяца операции более 100 тысяч человек смогли вернуться домой, во многих населенных пунктах уже заработали рынки, люди ведут привычный образ жизни, возделывают поля. Они не боятся, транспорт больше не подвержен нападениям, и многие жители говорят, что в их населенных пунктах жизнь уже вернулась в нормальное русло", - рассказал глава МИД Мали."Естественно, потребуется много усилий для нормализации ситуации в масштабах всей страны. У нас пока нет полного контроля над безопасностью, периодически еще происходят нападения террористов, мы находимся в очень сложном положении. У нас было много потерь, но и мы тоже нанесли ущерб врагу. И на местах ситуация значительно улучшается, налицо позитивная динамика", - добавил он.Ранее по итогам переговоров с главой МИД Мали министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и дальше будет оказывать Бамако поддержку в повышении боеспособности военных сил страны, поскольку Россия заинтересована в том, чтобы кризисы в Африке были урегулированы как можно скорее.Визит главы МИД Мали в Россию проходил на фоне попытки военного переворота в африканской стране. Ранее министерство территориального управления и децентрализации Мали заявило, что поддерживаемые "западным государством" военные совершили попытку государственного переворота в Мали в ночь с 11 на 12 мая, однако силам обороны и безопасности страны удалось ее пресечь.Военные в Мали 24 мая 2021 года арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода.Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о намерении провести президентские и парламентские выборы в 2022 году, однако затем власти решили перенести выборы на более поздний срок по соображениям безопасности.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220520/mali-1789722015.html

https://ria.ru/20220520/mali-1789716900.html

https://ria.ru/20220517/mali-1788974877.html

мали

россия

бамако

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, сергей лавров, мали, россия, бамако, абдулай диоп