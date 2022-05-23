https://ria.ru/20220523/losikha-1790103733.html

В Кузбассе вытащили лосиху, провалившуюся в мазутную яму

В Кузбассе вытащили лосиху, провалившуюся в мазутную яму - РИА Новости, 23.05.2022

В Кузбассе вытащили лосиху, провалившуюся в мазутную яму

Лосиха провалилась в мазутную яму у цементного завода в городе Топки Кемеровской области, ее вытащили спасатели, сообщает Агентство по защите населения и... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T10:55

2022-05-23T10:55

2022-05-23T10:55

хорошие новости

происшествия

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 23 мая – РИА Новости. Лосиха провалилась в мазутную яму у цементного завода в городе Топки Кемеровской области, ее вытащили спасатели, сообщает Агентство по защите населения и территории Кузбасса.Сообщение, что на территории цементного завода в мазутной яме между корпусами застряла лосиха, поступило диспетчеру Кемеровской поисково-спасательной службы. Работники завода уточнили, что сами освободить животное не могут, нужны спасатели."Спасатели Кемеровского областного поискового аварийно-спасательного отряда прибыли на место происшествия, при помощи веревки вытащили животное", – говорится в сообщении.Как уточнили в пресс-службе, очистить от мазута животное спасатели не смогли."Они ее немножко протерли, она вырвалась и убежала", – пояснила собеседница агентства.

https://ria.ru/20220518/peterburg-1789361080.html

кемеровская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, кемеровская область