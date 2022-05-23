https://ria.ru/20220523/losikha-1790103733.html
В Кузбассе вытащили лосиху, провалившуюся в мазутную яму
В Кузбассе вытащили лосиху, провалившуюся в мазутную яму - РИА Новости, 23.05.2022
В Кузбассе вытащили лосиху, провалившуюся в мазутную яму
Лосиха провалилась в мазутную яму у цементного завода в городе Топки Кемеровской области, ее вытащили спасатели, сообщает Агентство по защите населения и... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T10:55
2022-05-23T10:55
2022-05-23T10:55
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происшествия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 23 мая – РИА Новости. Лосиха провалилась в мазутную яму у цементного завода в городе Топки Кемеровской области, ее вытащили спасатели, сообщает Агентство по защите населения и территории Кузбасса.Сообщение, что на территории цементного завода в мазутной яме между корпусами застряла лосиха, поступило диспетчеру Кемеровской поисково-спасательной службы. Работники завода уточнили, что сами освободить животное не могут, нужны спасатели."Спасатели Кемеровского областного поискового аварийно-спасательного отряда прибыли на место происшествия, при помощи веревки вытащили животное", – говорится в сообщении.Как уточнили в пресс-службе, очистить от мазута животное спасатели не смогли."Они ее немножко протерли, она вырвалась и убежала", – пояснила собеседница агентства.
https://ria.ru/20220518/peterburg-1789361080.html
кемеровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область
В Кузбассе вытащили лосиху, провалившуюся в мазутную яму
В Кузбассе спасатели вытащили лосиху, провалившуюся в мазутную яму у цементного завода
КЕМЕРОВО, 23 мая – РИА Новости. Лосиха провалилась в мазутную яму у цементного завода в городе Топки Кемеровской области, ее вытащили спасатели, сообщает Агентство по защите населения и территории Кузбасса.
Сообщение, что на территории цементного завода в мазутной яме между корпусами застряла лосиха, поступило диспетчеру Кемеровской поисково-спасательной службы. Работники завода уточнили, что сами освободить животное не могут, нужны спасатели.
"Спасатели Кемеровского областного поискового аварийно-спасательного отряда прибыли на место происшествия, при помощи веревки вытащили животное", – говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, очистить от мазута животное спасатели не смогли.
"Они ее немножко протерли, она вырвалась и убежала", – пояснила собеседница агентства.