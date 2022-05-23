Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе вытащили лосиху, провалившуюся в мазутную яму - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20220523/losikha-1790103733.html
В Кузбассе вытащили лосиху, провалившуюся в мазутную яму
В Кузбассе вытащили лосиху, провалившуюся в мазутную яму - РИА Новости, 23.05.2022
В Кузбассе вытащили лосиху, провалившуюся в мазутную яму
Лосиха провалилась в мазутную яму у цементного завода в городе Топки Кемеровской области, ее вытащили спасатели, сообщает Агентство по защите населения и... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T10:55
2022-05-23T10:55
хорошие новости
происшествия
кемеровская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790102705_0:301:780:740_1920x0_80_0_0_c780ab9f2fb191845826f615a49030fa.jpg
КЕМЕРОВО, 23 мая – РИА Новости. Лосиха провалилась в мазутную яму у цементного завода в городе Топки Кемеровской области, ее вытащили спасатели, сообщает Агентство по защите населения и территории Кузбасса.Сообщение, что на территории цементного завода в мазутной яме между корпусами застряла лосиха, поступило диспетчеру Кемеровской поисково-спасательной службы. Работники завода уточнили, что сами освободить животное не могут, нужны спасатели."Спасатели Кемеровского областного поискового аварийно-спасательного отряда прибыли на место происшествия, при помощи веревки вытащили животное", – говорится в сообщении.Как уточнили в пресс-службе, очистить от мазута животное спасатели не смогли."Они ее немножко протерли, она вырвалась и убежала", – пояснила собеседница агентства.
https://ria.ru/20220518/peterburg-1789361080.html
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790102705_0:228:780:813_1920x0_80_0_0_d98b2f904562fed0b86ccdfa8eeca6b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемеровская область
10:55 23.05.2022
 
В Кузбассе вытащили лосиху, провалившуюся в мазутную яму

В Кузбассе спасатели вытащили лосиху, провалившуюся в мазутную яму у цементного завода

© Фото : ГКУ "Агентство по защите населения и территории Кузбасса"Застрявшая лосиха на территории "ОАО ХК Сибирский цемент" городе Топки
Застрявшая лосиха на территории ОАО ХК Сибирский цемент городе Топки - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© Фото : ГКУ "Агентство по защите населения и территории Кузбасса"
Застрявшая лосиха на территории "ОАО ХК Сибирский цемент" городе Топки
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 23 мая – РИА Новости. Лосиха провалилась в мазутную яму у цементного завода в городе Топки Кемеровской области, ее вытащили спасатели, сообщает Агентство по защите населения и территории Кузбасса.
Сообщение, что на территории цементного завода в мазутной яме между корпусами застряла лосиха, поступило диспетчеру Кемеровской поисково-спасательной службы. Работники завода уточнили, что сами освободить животное не могут, нужны спасатели.
"Спасатели Кемеровского областного поискового аварийно-спасательного отряда прибыли на место происшествия, при помощи веревки вытащили животное", – говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, очистить от мазута животное спасатели не смогли.
"Они ее немножко протерли, она вырвалась и убежала", – пояснила собеседница агентства.
Нерпенок, спасенный от чаек экипажем ППС УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга на Октябрьской набережной - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 23:25Хорошие новости
В Петербурге полицейские спасли нерпенка, которого едва не заклевали чайки
 
Хорошие новостиПроисшествияКемеровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала