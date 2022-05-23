https://ria.ru/20220523/lgbt-1790196501.html

В Индонезии осудили поднятие флага ЛГБТ-сообщества над посольством Британии

В Индонезии осудили поднятие флага ЛГБТ-сообщества над посольством Британии - РИА Новости, 23.05.2022

В Индонезии осудили поднятие флага ЛГБТ-сообщества над посольством Британии

Поднятие флага ЛГБТ-сообщества над посольством Великобритании в Джакарте вызвало общественное осуждение в Индонезии, посол Великобритании был вызван в МИД... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T15:51

2022-05-23T15:51

2022-05-23T15:51

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БАНГКОК, 23 мая – РИА Новости. Поднятие флага ЛГБТ-сообщества над посольством Великобритании в Джакарте вызвало общественное осуждение в Индонезии, посол Великобритании был вызван в МИД страны для объяснений, сообщает в понедельник интернет-портал Tempo со ссылкой на заместителя председателя индонезийского парламента.Радужный флаг ЛГБТ был вывешен над зданием посольства Великобритании в Джакарте вместе с британским флагом 17 мая, как записано в постах британской дипмиссии в социальных сетях, "в честь Международного Дня против гомофобии"."Эта акция заслуживает осуждения. Несмотря на то, что это происходило на территории посольства, им следовало все же проявить уважение к дипломатическим нормам ради поддержания хороших отношений с Индонезией", - заявил в понедельник Хидаят Нур Вахид, заместитель председателя Народного консультативного конгресса (парламента) Республики Индонезия, слова которого приводит портал.По его мнению, приверженность британских дипломатов борьбе за права человека не должна вступать в противоречие с национальными обычаями страны пребывания, если они не хотят испортить отношения с этой страной."Поэтому совершенно естественно, что в такой ситуации министерство иностранных дел Индонезии вызывает посла для объяснений и вручает ему соответствующую ноту, чтобы в будущем такое больше не повторилось", - также заявил политик."Такое навязывание гражданам Индонезии поддержки ЛГБТ путем поднятия этого флага вызвало беспокойство в обществе и массовое отторжение. Не следует забывать, что Индонезия – это независимое государство со своей культурой и традициями", - добавил он, посоветовав иностранным дипломатам, прежде всего британским, проявлять уважение к суверенитету Индонезии и индонезийской конституции, которая не поддерживает права ЛГБТ-сообщества."Британскому посольству следует поддерживать и развивать гармоничные отношения с Индонезией, а не совершать действия, противоположные этой задаче", - подытожил заместитель председателя парламента Индонезии.

https://ria.ru/20211028/italiya-1756744253.html

https://ria.ru/20210922/polsha-1751386781.html

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