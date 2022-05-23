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Лавров отметил попытки западных правительств подыгрывать бытовой русофобии - РИА Новости, 23.05.2022
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Лавров отметил попытки западных правительств подыгрывать бытовой русофобии
Лавров отметил попытки западных правительств подыгрывать бытовой русофобии - РИА Новости, 23.05.2022
Лавров отметил попытки западных правительств подыгрывать бытовой русофобии
Москва отмечает попытки правительств многих западных стран подыгрывать русофобским проявлениям на бытовом уровне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T23:56
2022-05-23T23:56
в мире
матеуш моравецкий
украина
латвия
польша
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Москва отмечает попытки правительств многих западных стран подыгрывать русофобским проявлениям на бытовом уровне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Отмечаем попытки западных правительств, по крайней в мире многих из них, подыгрывать русофобским проявлениям на бытовом уровне и даже играть на негативных и позорных чувствах. Это тревожит", - заявил Лавров в рамках проекта Гимназии имени Примакова "100 вопросов лидеру"."Посмотрите, как разговаривает та же Латвия. Они говорят, что отнимут у русских деньги, которые они у себя заморозили, конфискуют и пустят на нужды Украины. Но и им тоже надо себе (латвийцам) взять. Их, мол, оккупировал Советский Союз. Как бы компенсация за оккупацию. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявляет Норвегии, что они много заработали, цены на нефть хорошие, давайте, мол, делитесь с ними", - добавил министр.По его словам, примерно то же происходит и с руководителями Украины - они "говорят, что им должны, что почему Германия так медленно поворачивается, что какая-то "ливерная колбаса" "руководит" Германией"."Еще недавно представить себе это было невозможно", - заключил министр.
https://ria.ru/20220523/lavrov-1790285219.html
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в мире, матеуш моравецкий, украина, латвия, польша, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
23:56 23.05.2022
 
Лавров отметил попытки западных правительств подыгрывать бытовой русофобии

Лавров: отмечаем попытки западных правительств подыгрывать бытовой русофобии

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Москва отмечает попытки правительств многих западных стран подыгрывать русофобским проявлениям на бытовом уровне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Отмечаем попытки западных правительств, по крайней в мире многих из них, подыгрывать русофобским проявлениям на бытовом уровне и даже играть на негативных и позорных чувствах. Это тревожит", - заявил Лавров в рамках проекта Гимназии имени Примакова "100 вопросов лидеру".
"Посмотрите, как разговаривает та же Латвия. Они говорят, что отнимут у русских деньги, которые они у себя заморозили, конфискуют и пустят на нужды Украины. Но и им тоже надо себе (латвийцам) взять. Их, мол, оккупировал Советский Союз. Как бы компенсация за оккупацию. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявляет Норвегии, что они много заработали, цены на нефть хорошие, давайте, мол, делитесь с ними", - добавил министр.
По его словам, примерно то же происходит и с руководителями Украины - они "говорят, что им должны, что почему Германия так медленно поворачивается, что какая-то "ливерная колбаса" "руководит" Германией".
"Еще недавно представить себе это было невозможно", - заключил министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 23:47
Лавров поразился тому, с какой скоростью Запад занял русофобскую позицию
 
В миреМатеуш МоравецкийУкраинаЛатвияПольшаСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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