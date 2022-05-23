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Лавров поразился тому, с какой скоростью Запад занял русофобскую позицию - РИА Новости, 23.05.2022
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Лавров поразился тому, с какой скоростью Запад занял русофобскую позицию
Лавров поразился тому, с какой скоростью Запад занял русофобскую позицию - РИА Новости, 23.05.2022
Лавров поразился тому, с какой скоростью Запад занял русофобскую позицию
Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что поражён тому, с какой скоростью после начала специальной военной операции Запад занял русофобскую... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T23:47
2022-05-23T23:47
россия
санкции в отношении россии
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что поражён тому, с какой скоростью после начала специальной военной операции Запад занял русофобскую позицию."Я поразился тому, с какой скоростью после начала специальной военной операции Запад занял русофобскую позицию, поощряя русофобию на бытовом уровне. Это значит, что никуда не исчезало то, что они думали про Россию, начиная с 16-17-18 веков", - заявил Лавров в рамках проекта гимназии имени Примакова "100 вопросов лидеру".Министр добавил, что сейчас под воздействием этой русофобии политологи стали обращать внимание на западные описания России в прошлом."В начале 20 века американские политологи писали о России, как о варварах. И вот это всё, что было после прекращения холодной войны, все эти высокопарные разговоры про общечеловеческие ценности, что теперь от Атлантики до Урала, а потом и до Владивостока всё построят, испарились в одночасье. Не хочу думать плохо о людях, но один из способов – это объяснить: это глубоко сидело, личина была "приклеена" сверху", - пояснил глава МИД РФ.При этом он отметил, что "сейчас, правда, раздаются здравые голоса, когда люди возмущаются решениями запретить преподавание в западных школах Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, менять названия улиц".
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россия, санкции в отношении россии, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
23:47 23.05.2022
 
Лавров поразился тому, с какой скоростью Запад занял русофобскую позицию

Глава МИД Лавров поразился тому, с какой скоростью Запад занял русофобскую позицию

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что поражён тому, с какой скоростью после начала специальной военной операции Запад занял русофобскую позицию.
"Я поразился тому, с какой скоростью после начала специальной военной операции Запад занял русофобскую позицию, поощряя русофобию на бытовом уровне. Это значит, что никуда не исчезало то, что они думали про Россию, начиная с 16-17-18 веков", - заявил Лавров в рамках проекта гимназии имени Примакова "100 вопросов лидеру".
Министр добавил, что сейчас под воздействием этой русофобии политологи стали обращать внимание на западные описания России в прошлом.
"В начале 20 века американские политологи писали о России, как о варварах. И вот это всё, что было после прекращения холодной войны, все эти высокопарные разговоры про общечеловеческие ценности, что теперь от Атлантики до Урала, а потом и до Владивостока всё построят, испарились в одночасье. Не хочу думать плохо о людях, но один из способов – это объяснить: это глубоко сидело, личина была "приклеена" сверху", - пояснил глава МИД РФ.
При этом он отметил, что "сейчас, правда, раздаются здравые голоса, когда люди возмущаются решениями запретить преподавание в западных школах Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, менять названия улиц".
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РоссияСанкции в отношении РоссииСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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