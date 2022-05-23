https://ria.ru/20220523/lavrov-1790285219.html

Лавров поразился тому, с какой скоростью Запад занял русофобскую позицию

Лавров поразился тому, с какой скоростью Запад занял русофобскую позицию - РИА Новости, 23.05.2022

Лавров поразился тому, с какой скоростью Запад занял русофобскую позицию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что поражён тому, с какой скоростью после начала специальной военной операции Запад занял русофобскую... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T23:47

2022-05-23T23:47

2022-05-23T23:47

россия

санкции в отношении россии

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что поражён тому, с какой скоростью после начала специальной военной операции Запад занял русофобскую позицию."Я поразился тому, с какой скоростью после начала специальной военной операции Запад занял русофобскую позицию, поощряя русофобию на бытовом уровне. Это значит, что никуда не исчезало то, что они думали про Россию, начиная с 16-17-18 веков", - заявил Лавров в рамках проекта гимназии имени Примакова "100 вопросов лидеру".Министр добавил, что сейчас под воздействием этой русофобии политологи стали обращать внимание на западные описания России в прошлом."В начале 20 века американские политологи писали о России, как о варварах. И вот это всё, что было после прекращения холодной войны, все эти высокопарные разговоры про общечеловеческие ценности, что теперь от Атлантики до Урала, а потом и до Владивостока всё построят, испарились в одночасье. Не хочу думать плохо о людях, но один из способов – это объяснить: это глубоко сидело, личина была "приклеена" сверху", - пояснил глава МИД РФ.При этом он отметил, что "сейчас, правда, раздаются здравые голоса, когда люди возмущаются решениями запретить преподавание в западных школах Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, менять названия улиц".

https://ria.ru/20220514/evropa-1788421238.html

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Наталья Макарова

россия, санкции в отношении россии, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)