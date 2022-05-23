https://ria.ru/20220523/lavrov-1790284097.html

Лавров: если Запад решит возобновить отношения, Россия серьезно подумает

Лавров: если Запад решит возобновить отношения, Россия серьезно подумает - РИА Новости, 24.05.2022

Лавров: если Запад решит возобновить отношения, Россия серьезно подумает

Если Запад захочет что-то предложить в плане возобновления отношений, Россия серьезно подумает, нужно ли ей это или не очень, заявил Министр иностранных дел... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-23T23:26

2022-05-23T23:26

2022-05-24T00:51

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

политика

украина

германия

москва

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Если Запад захочет что-то предложить в плане возобновления отношений, Россия серьезно подумает, нужно ли ей это или не очень, заявил Министр иностранных дел Сергей Лавров в рамках проекта гимназии имени Примакова "Сто вопросов лидеру"."Это зависит целиком от западных стран. Когда они переживут свою "остервенелость" и решат, что есть Россия, она никуда не делась и, убежден, укрепляется с каждым годом", — сказал он.Министр рассказал, что поражен той скоростью, с которой Запад занял русофобскую позицию.Дипломат привел в пример высказывания польских и латвийских властей об истории и текущей ситуации. Примерно то же происходит и с руководителями Украины — они "говорят, что им должны, что почему Германия так медленно поворачивается, что какая-то "ливерная колбаса" "руководит" Германией", сообщил он.Кроме того, Лавров полагает, что "те, кто добиваются поражения России "на поле боя", наверное, плохо учились в школе и не знают, что такое Россия".Также, по его словам, Россия должна прекратить зависеть от западных поставок для обеспечения развития критически важных отраслей, влияющих на безопасность, экономику и социальную сферу страны.Лавров добавил, что Москва будет полагаться только на себя и государства, ведущие независимую политику и доказавшие свою надежность.Евразия становится самым перспективным регионом мира, России надо заниматься его обустройством, не используя чужие инструменты, считает глава МИД. Кроме того, "диктаторская" позиция Запада стимулирует ускорение развития экономических связей с Китаем.После начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины США и Евросоюз усилили санкционное давление на Москву. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для Запада, спровоцировав резкий рост цен на топливо и продукты первой необходимости.

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https://ria.ru/20220517/dollar-1788895137.html

https://ria.ru/20220507/pobeda-1787318806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика, украина, германия, москва