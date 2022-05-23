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Лавров: если Запад решит возобновить отношения, Россия серьезно подумает - РИА Новости, 24.05.2022
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Лавров: если Запад решит возобновить отношения, Россия серьезно подумает
Лавров: если Запад решит возобновить отношения, Россия серьезно подумает - РИА Новости, 24.05.2022
Лавров: если Запад решит возобновить отношения, Россия серьезно подумает
Если Запад захочет что-то предложить в плане возобновления отношений, Россия серьезно подумает, нужно ли ей это или не очень, заявил Министр иностранных дел... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-23T23:26
2022-05-24T00:51
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
украина
германия
москва
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Если Запад захочет что-то предложить в плане возобновления отношений, Россия серьезно подумает, нужно ли ей это или не очень, заявил Министр иностранных дел Сергей Лавров в рамках проекта гимназии имени Примакова "Сто вопросов лидеру"."Это зависит целиком от западных стран. Когда они переживут свою "остервенелость" и решат, что есть Россия, она никуда не делась и, убежден, укрепляется с каждым годом", — сказал он.Министр рассказал, что поражен той скоростью, с которой Запад занял русофобскую позицию.Дипломат привел в пример высказывания польских и латвийских властей об истории и текущей ситуации. Примерно то же происходит и с руководителями Украины — они "говорят, что им должны, что почему Германия так медленно поворачивается, что какая-то "ливерная колбаса" "руководит" Германией", сообщил он.Кроме того, Лавров полагает, что "те, кто добиваются поражения России "на поле боя", наверное, плохо учились в школе и не знают, что такое Россия".Также, по его словам, Россия должна прекратить зависеть от западных поставок для обеспечения развития критически важных отраслей, влияющих на безопасность, экономику и социальную сферу страны.Лавров добавил, что Москва будет полагаться только на себя и государства, ведущие независимую политику и доказавшие свою надежность.Евразия становится самым перспективным регионом мира, России надо заниматься его обустройством, не используя чужие инструменты, считает глава МИД. Кроме того, "диктаторская" позиция Запада стимулирует ускорение развития экономических связей с Китаем.После начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины США и Евросоюз усилили санкционное давление на Москву. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для Запада, спровоцировав резкий рост цен на топливо и продукты первой необходимости.
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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика, украина, германия, москва
23:26 23.05.2022 (обновлено: 00:51 24.05.2022)
 
Лавров: если Запад решит возобновить отношения, Россия серьезно подумает

Глава МИД Лавров: Россия серьезно подумает, стоит ли возобновлять отношения с Западом

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Если Запад захочет что-то предложить в плане возобновления отношений, Россия серьезно подумает, нужно ли ей это или не очень, заявил Министр иностранных дел Сергей Лавров в рамках проекта гимназии имени Примакова "Сто вопросов лидеру".
"Это зависит целиком от западных стран. Когда они переживут свою "остервенелость" и решат, что есть Россия, она никуда не делась и, убежден, укрепляется с каждым годом", — сказал он.
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Запад культивирует ненависть всех ко всем
Министр рассказал, что поражен той скоростью, с которой Запад занял русофобскую позицию.

"В начале 20 века американские политологи писали о России, как о варварах. И вот это все, что было после прекращения холодной войны, все эти высокопарные разговоры про общечеловеческие ценности, что теперь от Атлантики до Урала, а потом и до Владивостока все построят, испарились в одночасье. Не хочу думать плохо о людях, но один из способов это объяснить: это глубоко сидело, личина была "приклеена" сверху", — пояснил он.

Дипломат привел в пример высказывания польских и латвийских властей об истории и текущей ситуации. Примерно то же происходит и с руководителями Украины — они "говорят, что им должны, что почему Германия так медленно поворачивается, что какая-то "ливерная колбаса" "руководит" Германией", сообщил он.
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Им уже не стыдно: на Западе завелись "хорошие русские"
Кроме того, Лавров полагает, что "те, кто добиваются поражения России "на поле боя", наверное, плохо учились в школе и не знают, что такое Россия".
Также, по его словам, Россия должна прекратить зависеть от западных поставок для обеспечения развития критически важных отраслей, влияющих на безопасность, экономику и социальную сферу страны.
Лавров добавил, что Москва будет полагаться только на себя и государства, ведущие независимую политику и доказавшие свою надежность.
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Евразия становится самым перспективным регионом мира, России надо заниматься его обустройством, не используя чужие инструменты, считает глава МИД. Кроме того, "диктаторская" позиция Запада стимулирует ускорение развития экономических связей с Китаем.
После начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины США и Евросоюз усилили санкционное давление на Москву. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для Запада, спровоцировав резкий рост цен на топливо и продукты первой необходимости.
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