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Официальный курс доллара на вторник составил 58,2 рубля
Официальный курс доллара на вторник составил 58,2 рубля - РИА Новости, 23.05.2022
Официальный курс доллара на вторник составил 58,2 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 67,75 копейки, до 58,2087 рубля, курс евро - на 51,02 копейки, до 60,3851 рубля,... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T16:22
2022-05-23T16:22
2022-05-23T16:22
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 67,75 копейки, до 58,2087 рубля, курс евро - на 51,02 копейки, до 60,3851 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, московская биржа, доллар, курс доллара, курс рубля, рубль, валюта, евро, динамика курсов валют
Официальный курс доллара на вторник составил 58,2 рубля
Официальный курс доллара на вторник снизился до 58,21 рубля, евро — до 60,39 рубля