https://ria.ru/20220523/krizis-1790125331.html
В Кремле назвали причину угрозы глобального продовольственного кризиса
В Кремле назвали причину угрозы глобального продовольственного кризиса - РИА Новости, 23.05.2022
В Кремле назвали причину угрозы глобального продовольственного кризиса
Россия не является источником угрозы глобального голода, всему виной санкции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T12:17
2022-05-23T12:17
2022-05-23T12:44
дмитрий песков
экономика
россия
украина
антониу гутерреш
оон
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия не является источником угрозы глобального голода, всему виной санкции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Как сообщал ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири, ситуация на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен."Россия всегда была достаточно надежным экспортером зерна. Украина была достаточно надежным экспортером зерна. Российская сторона совершенно не мешает Украине вывозить по железной дороге зерно в Польшу: оттуда же идут эшелоны с оружием, никто им не мешает вывозить на этих же эшелонах обратно зерно. То, что касается морского способа транспортировки. Мы говорим, что не мы являемся источником этой проблемы, а по альтернативным маршрутам с нашей стороны, опять же не мы являемся источником проблемы, которые ведут к угрозе мирового голода. Источники этой проблемы являются те, кто ввел санкции, и сами санкции, которые действуют", - сказал Песков журналистам.Песков добавил, что в России согласны с опасениями генсека ООН о формировании глобального продовольственного кризиса. "И президент Путин также с такой потенциальной опасностью согласился, когда была у него недавняя беседа с генсеком ООН Антониу Гутеррешем", - отметил Песков.По его словам, президент РФ уже говорил, что установленные санкционные ограничения привели к тому обвалу, который сейчас наблюдается на рынке, к этому же привели и действия Украины по минированию акватории, которые сделали морской путь небезопасным. "Для того, чтобы навигация была возобновлена, нужны специальные меры. Вот об этом говорил президент", - напомнил Песков.Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. Там добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что зерно с Украины, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. По его словам, у России есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран - так Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
https://ria.ru/20220523/zerno-1789808330.html
https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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дмитрий песков, экономика, россия, украина, антониу гутерреш, оон
12:17 23.05.2022 (обновлено: 12:44 23.05.2022)
В Кремле назвали причину угрозы глобального продовольственного кризиса
Песков: Россия не является источником угрозы глобального голода, всему виной санкции
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия не является источником угрозы глобального голода, всему виной санкции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как сообщал ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири, ситуация на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.
"Россия всегда была достаточно надежным экспортером зерна. Украина была достаточно надежным экспортером зерна. Российская сторона совершенно не мешает Украине вывозить по железной дороге зерно в Польшу: оттуда же идут эшелоны с оружием, никто им не мешает вывозить на этих же эшелонах обратно зерно. То, что касается морского способа транспортировки. Мы говорим, что не мы являемся источником этой проблемы, а по альтернативным маршрутам с нашей стороны, опять же не мы являемся источником проблемы, которые ведут к угрозе мирового голода. Источники этой проблемы являются те, кто ввел санкции, и сами санкции, которые действуют", - сказал Песков журналистам.
Песков добавил, что в России согласны с опасениями генсека ООН о формировании глобального продовольственного кризиса. "И президент Путин также с такой потенциальной опасностью согласился, когда была у него недавняя беседа с генсеком ООН Антониу Гутеррешем
", - отметил Песков.
По его словам, президент РФ уже говорил, что установленные санкционные ограничения привели к тому обвалу, который сейчас наблюдается на рынке, к этому же привели и действия Украины по минированию акватории, которые сделали морской путь небезопасным. "Для того, чтобы навигация была возобновлена, нужны специальные меры. Вот об этом говорил президент", - напомнил Песков.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. Там добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина
вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы
альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.
Постпред РФ
при ООН Василий Небензя
заявил, что зерно с Украины, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю
. По его словам, у России есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран - так Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.