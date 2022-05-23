https://ria.ru/20220523/kran-1790108755.html

На стройплощадке в Новой Москве упал башенный кран

На стройплощадке в Новой Москве упал башенный кран - РИА Новости, 23.05.2022

На стройплощадке в Новой Москве упал башенный кран

Башенный кран упал на строительной площадке в поселении Внуковское в Новой Москве, один человек погиб, еще двое пострадали, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T11:14

2022-05-23T11:14

2022-05-23T14:42

происшествия

москва

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Башенный кран упал на строительной площадке в поселении Внуковское в Новой Москве, один человек погиб, еще двое пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В результате падения башенного крана на стройплощадке на улице Анны Ахматовой погиб один человек, еще двое пострадали", - сказал собеседник агентства.По его словам, на месте происшествия приступила к работе следственно-оперативная группа, которая установит причины падения башенного крана.Как добавляет в своем Telegram-канале столичная прокуратура, пострадавшие "получили травмы различной степени тяжести". Ведомство проконтролирует выяснение всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту.

https://ria.ru/20220523/direktor-1790092768.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва