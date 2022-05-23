https://ria.ru/20220523/koronavirus-1790114408.html
В России за сутки госпитализировали 775 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 775 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 23.05.2022
В России за сутки госпитализировали 775 пациентов с COVID-19
Более 4,1 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 76 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T11:35
2022-05-23T11:35
2022-05-23T11:35
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Более 4,1 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 76 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, в стране выздоровели 5 117 человек, что на 12% меньше в сравнении с 22 мая."Выявлено 4 158 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 76 человек", - говорится в сообщении."По состоянию на 23 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 775 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 26,4%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 20 регионах страны, снижение - в 50, ситуация не изменилась в 15 регионах.
https://ria.ru/20220520/koronavirus-1789637804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В России за сутки госпитализировали 775 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 4158 новых случаев COVID-19, выздоровели 5117 пациентов