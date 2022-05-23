https://ria.ru/20220523/koronavirus-1790114408.html

В России за сутки госпитализировали 775 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 775 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 23.05.2022

В России за сутки госпитализировали 775 пациентов с COVID-19

Более 4,1 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 76 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T11:35

2022-05-23T11:35

2022-05-23T11:35

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Более 4,1 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 76 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, в стране выздоровели 5 117 человек, что на 12% меньше в сравнении с 22 мая."Выявлено 4 158 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 76 человек", - говорится в сообщении."По состоянию на 23 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 775 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 26,4%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 20 регионах страны, снижение - в 50, ситуация не изменилась в 15 регионах.

https://ria.ru/20220520/koronavirus-1789637804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, омикрон-штамм коронавируса, здоровье - общество, россия, общество