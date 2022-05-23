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Лидер Южной Кореи заявил о возможности присоединения к блоку QUAD - РИА Новости, 23.05.2022
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Лидер Южной Кореи заявил о возможности присоединения к блоку QUAD
Лидер Южной Кореи заявил о возможности присоединения к блоку QUAD - РИА Новости, 23.05.2022
Лидер Южной Кореи заявил о возможности присоединения к блоку QUAD
Южная Корея рассматривает возможность присоединения к Четырехстороннему диалогу по безопасности (QUAD) в Индо-Тихоокеанском регионе, раскритикованному Китаем, и РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:22
2022-05-23T13:22
в мире
юн сок ель
джо байден
китай
пекин
южная корея
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Южная Корея рассматривает возможность присоединения к Четырехстороннему диалогу по безопасности (QUAD) в Индо-Тихоокеанском регионе, раскритикованному Китаем, и призывает Пекин отнестись к этому шагу без излишней "чувствительности", заявил президент страны Юн Сок Ёль телеканалу CNN.В QUAD входят Австралия, Индия, США и Япония. В последние годы деятельность "четверки" стала более активной на фоне роста обеспокоенности по поводу территориальных претензий Китая в регионе, отмечает телеканал. Во вторник главы всех четырех государств проведут очный саммит в Токио. Пекин ранее осудил блок как антикитайскую "клику", олицетворяющую "ядовитый" менталитет времен холодной войны.По словам южнокорейского президента, Сеул может присоединиться к нескольким рабочим группам QUAD, решение о постоянном членстве в этой структуре еще не принято, но "продолжает рассматриваться".Когда Юн Сок Ёля спросили о риске экономического возмездия со стороны Пекина, он заявил, что обе страны зависят от взаимного сотрудничества. "Поэтому я не считаю разумным, чтобы Китай проявлял чрезмерную чувствительность в этом вопросе", - добавил президент Южной Кореи.Ранее Юн Сок Ёль по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом заявил об участии своей страны в "Индо-Тихоокеанской экономической структуре (IPEF)". Как отмечало агентство Рёнхап, инициатива Байдена по созданию IPEF предназначена для обеспечения безопасных и устойчивых цепочек поставок и для установления правил цифровой экономики, инвестиций и так далее. По словам экспертов телеканала KTV, экономический альянс направлен против Китая, рассчитан на сдерживание его экономического развития, которое может угрожать геополитическому положению США в мире, и создается для давления на Пекин.
https://ria.ru/20220211/kitay-1772231416.html
https://ria.ru/20220426/quad-1785483345.html
китай
пекин
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в мире, юн сок ель, джо байден, китай, пекин, южная корея
13:22 23.05.2022
 
Лидер Южной Кореи заявил о возможности присоединения к блоку QUAD

Глава Южной Кореи Юн Сок Ель заявил о возможном присоединении к QUAD, критикуемому Китаем

© AP Photo / Jung Yeon-je/PoolЮн Сок Ёль
Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Jung Yeon-je/Pool
Юн Сок Ёль. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Южная Корея рассматривает возможность присоединения к Четырехстороннему диалогу по безопасности (QUAD) в Индо-Тихоокеанском регионе, раскритикованному Китаем, и призывает Пекин отнестись к этому шагу без излишней "чувствительности", заявил президент страны Юн Сок Ёль телеканалу CNN.
В QUAD входят Австралия, Индия, США и Япония. В последние годы деятельность "четверки" стала более активной на фоне роста обеспокоенности по поводу территориальных претензий Китая в регионе, отмечает телеканал. Во вторник главы всех четырех государств проведут очный саммит в Токио. Пекин ранее осудил блок как антикитайскую "клику", олицетворяющую "ядовитый" менталитет времен холодной войны.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
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По словам южнокорейского президента, Сеул может присоединиться к нескольким рабочим группам QUAD, решение о постоянном членстве в этой структуре еще не принято, но "продолжает рассматриваться".
Когда Юн Сок Ёля спросили о риске экономического возмездия со стороны Пекина, он заявил, что обе страны зависят от взаимного сотрудничества. "Поэтому я не считаю разумным, чтобы Китай проявлял чрезмерную чувствительность в этом вопросе", - добавил президент Южной Кореи.
Ранее Юн Сок Ёль по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом заявил об участии своей страны в "Индо-Тихоокеанской экономической структуре (IPEF)". Как отмечало агентство Рёнхап, инициатива Байдена по созданию IPEF предназначена для обеспечения безопасных и устойчивых цепочек поставок и для установления правил цифровой экономики, инвестиций и так далее. По словам экспертов телеканала KTV, экономический альянс направлен против Китая, рассчитан на сдерживание его экономического развития, которое может угрожать геополитическому положению США в мире, и создается для давления на Пекин.
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В миреЮн Сок ЕльДжо БайденКитайПекинЮжная Корея
 
 
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