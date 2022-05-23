https://ria.ru/20220523/koreya-1790147227.html

Лидер Южной Кореи заявил о возможности присоединения к блоку QUAD

Лидер Южной Кореи заявил о возможности присоединения к блоку QUAD - РИА Новости, 23.05.2022

Лидер Южной Кореи заявил о возможности присоединения к блоку QUAD

Южная Корея рассматривает возможность присоединения к Четырехстороннему диалогу по безопасности (QUAD) в Индо-Тихоокеанском регионе, раскритикованному Китаем, и РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T13:22

2022-05-23T13:22

2022-05-23T13:22

в мире

юн сок ель

джо байден

китай

пекин

южная корея

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Южная Корея рассматривает возможность присоединения к Четырехстороннему диалогу по безопасности (QUAD) в Индо-Тихоокеанском регионе, раскритикованному Китаем, и призывает Пекин отнестись к этому шагу без излишней "чувствительности", заявил президент страны Юн Сок Ёль телеканалу CNN.В QUAD входят Австралия, Индия, США и Япония. В последние годы деятельность "четверки" стала более активной на фоне роста обеспокоенности по поводу территориальных претензий Китая в регионе, отмечает телеканал. Во вторник главы всех четырех государств проведут очный саммит в Токио. Пекин ранее осудил блок как антикитайскую "клику", олицетворяющую "ядовитый" менталитет времен холодной войны.По словам южнокорейского президента, Сеул может присоединиться к нескольким рабочим группам QUAD, решение о постоянном членстве в этой структуре еще не принято, но "продолжает рассматриваться".Когда Юн Сок Ёля спросили о риске экономического возмездия со стороны Пекина, он заявил, что обе страны зависят от взаимного сотрудничества. "Поэтому я не считаю разумным, чтобы Китай проявлял чрезмерную чувствительность в этом вопросе", - добавил президент Южной Кореи.Ранее Юн Сок Ёль по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом заявил об участии своей страны в "Индо-Тихоокеанской экономической структуре (IPEF)". Как отмечало агентство Рёнхап, инициатива Байдена по созданию IPEF предназначена для обеспечения безопасных и устойчивых цепочек поставок и для установления правил цифровой экономики, инвестиций и так далее. По словам экспертов телеканала KTV, экономический альянс направлен против Китая, рассчитан на сдерживание его экономического развития, которое может угрожать геополитическому положению США в мире, и создается для давления на Пекин.

https://ria.ru/20220211/kitay-1772231416.html

https://ria.ru/20220426/quad-1785483345.html

китай

пекин

южная корея

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, юн сок ель, джо байден, китай, пекин, южная корея