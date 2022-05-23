https://ria.ru/20220523/konkurs-1790212687.html

РЭЦ проведет конкурс на лучший центр по поддержке женщин-экспортеров

РЭЦ проведет конкурс на лучший центр по поддержке женщин-экспортеров - РИА Новости, 23.05.2022

РЭЦ проведет конкурс на лучший центр по поддержке женщин-экспортеров

Совет Федерации и Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) учредят конкурс на лучший региональный Центр поддержки экспорта, поддерживающий женский бизнес,... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T16:53

2022-05-23T16:53

2022-05-23T16:53

россия

российский экспортный центр (рэц)

вероника никишина

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Совет Федерации и Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) учредят конкурс на лучший региональный Центр поддержки экспорта, поддерживающий женский бизнес, сообщила глава РЭЦ Вероника Никишина."Совет Федерации совместно с Российским экспортным центром учредят конкурс на лучший Центр поддержки экспорта в регионе, который активнее всего поддерживает женщин", - заявила Никишина на встрече с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко и женщинами-экспортерами."Мы живем в большой стране, каждый регион обладает своей спецификой в географическом, экономическом и других планах. Невозможно развивать что-либо из одной точки, поэтому важнейшим звеном развития экспорта являются регионы и региональные центры поддержки экспорта", - сказал глава РЭЦ.По ее словам, "экспорт - это всегда соревнование, и не только на глобальном рынке с конкурентами, но и с самим собой, хочется больше, лучше, успешнее". "Но мы хотим посмотреть на это с другой стороны и объявить соревнование среди регионов: запустить конкурс на лучший ЦПЭ для "женского экспорта", — отметила Никишина.Она добавила, что регионами-лидерами по доле "женского экспорта" в 2020 году стали Алтай (доля женщин-экспортеров получили поддержку регионального ЦПЭ - 43,8%), Бурятия (42,8%) и Севастополь (41,9%).

https://ria.ru/20220523/eksportirovanie-1790208085.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, российский экспортный центр (рэц), вероника никишина