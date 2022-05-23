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В Туркмении установят памятник коню экс-президента Бердымухамедова - РИА Новости, 23.05.2022
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В Туркмении установят памятник коню экс-президента Бердымухамедова
В Туркмении установят памятник коню экс-президента Бердымухамедова - РИА Новости, 23.05.2022
В Туркмении установят памятник коню экс-президента Бердымухамедова
На территории Ахальского велаята (центральная область Туркмении) установят статую ахалтекинского коня Акхана (Белый хан), сообщает в понедельник русскоязычная... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T06:59
2022-05-23T06:59
в мире
туркмения
сердар бердымухамедов
гурбангулы бердымухамедов
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АШХАБАД, 23 мая - РИА Новости. На территории Ахальского велаята (центральная область Туркмении) установят статую ахалтекинского коня Акхана (Белый хан), сообщает в понедельник русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.Издание отмечает, что "документом предписано приступить к строительным работам в мае 2022 года и сдать объект с полной готовностью к эксплуатации в декабре 2022 года".Туркменский новостной сайт Туркменпортал по этому поводу пишет, что "Акхан – легендарный скакун, которого лично воспитывал экс-президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов". В 2018 году он прославился тем, что встал на дыбы и прошел на задних копытах 10 метров за 4,19 секунды. Это достижение было занесено в Книгу рекордов Гиннеса. Туркменпортал также отмечает, что это не первый памятник, установленный ахалтекинским коням в Туркмении. В апреле 2013 года состоялось торжественное открытие скульптурной композиции, посвященной ахалтекинскому скакуну Полатлы (Стальной), а год спустя был открыт монумент в честь ахалтекинца Янардага (Огненная гора), изображенного на Государственном гербе Туркменистана.
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в мире, туркмения, сердар бердымухамедов , гурбангулы бердымухамедов
06:59 23.05.2022
 
В Туркмении установят памятник коню экс-президента Бердымухамедова

В Туркмении установят статую ахалтекинского коня Акхана экс-президента Бердымухамедова

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкТуркменистан
Туркменистан - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Александр Юрьев
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АШХАБАД, 23 мая - РИА Новости. На территории Ахальского велаята (центральная область Туркмении) установят статую ахалтекинского коня Акхана (Белый хан), сообщает в понедельник русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.
"В целях приумножения славы ахалтекинских скакунов – нацио­нальной гордости народа – президент Туркменистана подписал постановление, разрешив хякимлику (администрации) Ахалского велаята заключить контракт с частным предприятием "Звезда спорта" на проектирование и строительство монумента со статуей знаменитого скакуна Акхана", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что "документом предписано приступить к строительным работам в мае 2022 года и сдать объект с полной готовностью к эксплуатации в декабре 2022 года".
Туркменский новостной сайт Туркменпортал по этому поводу пишет, что "Акхан – легендарный скакун, которого лично воспитывал экс-президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов". В 2018 году он прославился тем, что встал на дыбы и прошел на задних копытах 10 метров за 4,19 секунды. Это достижение было занесено в Книгу рекордов Гиннеса. Туркменпортал также отмечает, что это не первый памятник, установленный ахалтекинским коням в Туркмении. В апреле 2013 года состоялось торжественное открытие скульптурной композиции, посвященной ахалтекинскому скакуну Полатлы (Стальной), а год спустя был открыт монумент в честь ахалтекинца Янардага (Огненная гора), изображенного на Государственном гербе Туркменистана.
Сердар Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 16:37
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В миреТуркменияСердар БердымухамедовГурбангулы Бердымухамедов
 
 
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