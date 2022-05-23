В Туркмении установят памятник коню экс-президента Бердымухамедова
В Туркмении установят статую ахалтекинского коня Акхана экс-президента Бердымухамедова
Туркменистан. Архивное фото
АШХАБАД, 23 мая - РИА Новости. На территории Ахальского велаята (центральная область Туркмении) установят статую ахалтекинского коня Акхана (Белый хан), сообщает в понедельник русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.
"В целях приумножения славы ахалтекинских скакунов – национальной гордости народа – президент Туркменистана подписал постановление, разрешив хякимлику (администрации) Ахалского велаята заключить контракт с частным предприятием "Звезда спорта" на проектирование и строительство монумента со статуей знаменитого скакуна Акхана", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что "документом предписано приступить к строительным работам в мае 2022 года и сдать объект с полной готовностью к эксплуатации в декабре 2022 года".
Туркменский новостной сайт Туркменпортал по этому поводу пишет, что "Акхан – легендарный скакун, которого лично воспитывал экс-президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов". В 2018 году он прославился тем, что встал на дыбы и прошел на задних копытах 10 метров за 4,19 секунды. Это достижение было занесено в Книгу рекордов Гиннеса. Туркменпортал также отмечает, что это не первый памятник, установленный ахалтекинским коням в Туркмении. В апреле 2013 года состоялось торжественное открытие скульптурной композиции, посвященной ахалтекинскому скакуну Полатлы (Стальной), а год спустя был открыт монумент в честь ахалтекинца Янардага (Огненная гора), изображенного на Государственном гербе Туркменистана.