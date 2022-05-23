13:08 23.05.2022 (обновлено: 13:42 23.05.2022)
Материнская компания Tetra Pak уходит из России, сообщил источник
Источник: материнская компания Tetra Pak уходит из России
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРабота мобильного пункта приема картонной упаковки "Тетра Пак"
Работа мобильного пункта приема картонной упаковки "Тетра Пак". Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Головной офис компании Tetra Pak в связи с санкционными ограничениями перестал взаимодействовать с российским АО "Тетра Пак", в том числе согласовывать финансовые документы, поставки и оказывать цифровую поддержку, при том что вся информационная система российской компании находится на серверах за рубежом, доступ к которым ограничен, что несет риски полной остановки производства, сообщил РИА Новости источник, близкий к компании.
"Головная компания Tetra Pak разрывает связи с российской "дочкой" и прекращает работу в России. Фактически российское подразделение "Тетра Пак" сейчас работает полностью автономно от головной организации, которая разорвала все связи со своей "дочкой". Это вызывает проблемы с заключением договоров поставок упаковки российским предприятиям, а также ведет к нарушениям в работе информационных систем, интегрированных в процесс цифровой печати", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, уже сейчас "Тетра Пак" может печатать только уже загруженные на сервер виды упаковки, но не имеет возможности внести изменения – поменять дизайн, выходные данные или иные виды обязательной информации на пачке. "Российская команда Tetra Pak не способна устранить возникшие проблемы самостоятельно, так как для этого требуется доступ к серверу в Великобритании, который предоставлять отказываются. В случае если такая ситуация продолжится, российское подразделение может полностью остановиться", - пояснил источник.
Директор Молочного союза России Людмила Маницкая сообщила агентству, что она также в курсе возникших проблем на предприятиях. "Очевидно, что головной офис в условиях санкций пытается откреститься от российского филиала. И это большие риски для молочной отрасли, мы сильно зависим от этого поставщика", - сказала она.
На сегодняшний день АО "Тетра Пак" обеспечивает упаковкой порядка 50% крупнейших производителей молочной продукции. По оценкам источника, остановка производства "Тетра Пак" может снизить объемы производства молока в стране на 20%, а также создать проблемы с доставкой ультрапастеризованной молочной продукции в удаленные районы – Якутию, Дальний Восток и другие.
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