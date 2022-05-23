Украинские командиры находятся в тылу, рассказал пленный
Пленный украинский военный с позывным "Калина" заявил, что командиры ВСУ находятся в тылу
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Украинское командование находится в тылу, а на передовую отправляют в основном необученных солдат, рассказал РИА Новости стрелок нацбатальона "Донбасс" Юрий Закопец с позывным "Калина", сложивший оружие в ЛНР.
Ранее Закопец, награжденный украинским орденом "За мужество" ІІІ степени и медалью "Защитнику Отчизны", выступавший на торжественном собрании в Верховной раде по случаю Дня Конституции, сложил оружие и сдался в плен в Луганской народной республике.
"В штабах в тылах (находится командование – ред.). Так получилось, что среди всех офицеров кадровых очень мало осталось в живых, и меня как кадрового офицера отправили, грубо говоря, с неопытными бойцами для того, чтобы я помог им организовать службу", - рассказал собеседник агентства.
Закопец уточнил, что под Камышевахой в районе Попасной, куда он был направлен, большая часть неопытных бойцов. Он пояснил, что так поступают из-за нехватки людей.
"Процентов 70-75 – люди, которые первый раз держат автомат в руках", - рассказал Закопец.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.