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Беглов заявил о кибератаках из-за рубежа на петербургские информресурсы - РИА Новости, 23.05.2022
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Беглов заявил о кибератаках из-за рубежа на петербургские информресурсы
Беглов заявил о кибератаках из-за рубежа на петербургские информресурсы - РИА Новости, 23.05.2022
Беглов заявил о кибератаках из-за рубежа на петербургские информресурсы
Более 100 тысяч компьютерных атак на государственные информационные ресурсы из США, Канады, Великобритании и стран Евросоюза зафиксировано в Петербурге за... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T18:30
2022-05-23T18:53
санкт-петербург
технологии
безопасность
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая – РИА Новости. Более 100 тысяч компьютерных атак на государственные информационные ресурсы из США, Канады, Великобритании и стран Евросоюза зафиксировано в Петербурге за последние три месяца, сообщил губернатор города Александр Беглов."В пятницу глава государства провел заседание Совета безопасности России и поставил серьезные задачи по защите информационных ресурсов. Это важная тема для нашего города. За последние три месяца в Санкт-Петербурге зафиксировано свыше 100 тысяч компьютерных атак на государственные информационные ресурсы", - сказал он в эфире "Радио России Санкт-Петербург". Как уточнил Беглов, большая часть этих атак шла с территории США, Канады, Европейского Союза и Великобритании."Появился огромный вал фейков, дискредитирующих госвласть", - резюмировал губернатор Петербурга. По его словам, администрация города предпринимает "необходимые оперативные меры". Соответствующие предложения властей Петербурга направлены федеральному центру в сфере защиты информации, заключил Беглов.
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санкт-петербург, технологии, безопасность, александр беглов
18:30 23.05.2022 (обновлено: 18:53 23.05.2022)
 
Беглов заявил о кибератаках из-за рубежа на петербургские информресурсы

Беглов заявил о ста тысячах кибератак из-за рубежа на петербургские информресурсы

© Фото : пресс-служба администрации Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© Фото : пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая – РИА Новости. Более 100 тысяч компьютерных атак на государственные информационные ресурсы из США, Канады, Великобритании и стран Евросоюза зафиксировано в Петербурге за последние три месяца, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"В пятницу глава государства провел заседание Совета безопасности России и поставил серьезные задачи по защите информационных ресурсов. Это важная тема для нашего города. За последние три месяца в Санкт-Петербурге зафиксировано свыше 100 тысяч компьютерных атак на государственные информационные ресурсы", - сказал он в эфире "Радио России Санкт-Петербург". Как уточнил Беглов, большая часть этих атак шла с территории США, Канады, Европейского Союза и Великобритании.
"Появился огромный вал фейков, дискредитирующих госвласть", - резюмировал губернатор Петербурга. По его словам, администрация города предпринимает "необходимые оперативные меры". Соответствующие предложения властей Петербурга направлены федеральному центру в сфере защиты информации, заключил Беглов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
1 мая, 15:51
Путин подписал указ о дополнительных мерах по кибербезопасности России
 
Санкт-ПетербургТехнологииБезопасностьАлександр Беглов
 
 
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