https://ria.ru/20220523/kiberataki-1790240047.html

Беглов заявил о кибератаках из-за рубежа на петербургские информресурсы

Беглов заявил о кибератаках из-за рубежа на петербургские информресурсы - РИА Новости, 23.05.2022

Беглов заявил о кибератаках из-за рубежа на петербургские информресурсы

Более 100 тысяч компьютерных атак на государственные информационные ресурсы из США, Канады, Великобритании и стран Евросоюза зафиксировано в Петербурге за... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T18:30

2022-05-23T18:30

2022-05-23T18:53

санкт-петербург

технологии

безопасность

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая – РИА Новости. Более 100 тысяч компьютерных атак на государственные информационные ресурсы из США, Канады, Великобритании и стран Евросоюза зафиксировано в Петербурге за последние три месяца, сообщил губернатор города Александр Беглов."В пятницу глава государства провел заседание Совета безопасности России и поставил серьезные задачи по защите информационных ресурсов. Это важная тема для нашего города. За последние три месяца в Санкт-Петербурге зафиксировано свыше 100 тысяч компьютерных атак на государственные информационные ресурсы", - сказал он в эфире "Радио России Санкт-Петербург". Как уточнил Беглов, большая часть этих атак шла с территории США, Канады, Европейского Союза и Великобритании."Появился огромный вал фейков, дискредитирующих госвласть", - резюмировал губернатор Петербурга. По его словам, администрация города предпринимает "необходимые оперативные меры". Соответствующие предложения властей Петербурга направлены федеральному центру в сфере защиты информации, заключил Беглов.

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Кирилл Волков

санкт-петербург, технологии, безопасность, александр беглов