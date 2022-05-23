https://ria.ru/20220523/kherson-1790162817.html

В Херсонской области официально вводят бивалютную зону

В Херсонской области официально вводят бивалютную зону - РИА Новости, 23.05.2022

В Херсонской области официально вводят бивалютную зону

Бивалютная зона официально вводится в Херсонской области с 23 мая, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T14:12

2022-05-23T14:12

2022-05-23T14:54

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

херсонская область

россия

николаев (украина)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости. Бивалютная зона официально вводится в Херсонской области с 23 мая, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.По его словам, соотношение валют будет один к двум. "То есть за одну гривну — два российских рубля. Прошу всех обратить на это внимание и учитывать этот фактор в своей работе", — подчеркнул Сальдо.Кроме того, в регионе появится отделение одного из российских банков, который начнет принимать заявки на открытие счетов.Российские военные взяли Херсонскую область под контроль в середине марта. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации. При этом украинские войска постоянно обстреливают область со стороны Николаева, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.Власти Херсонщины уже не раз говорили о вхождении региона в состав России. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос должны решить сами жители области, причем он должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220521/kharson-1789924458.html

https://ria.ru/20220519/kherson-1789502665.html

херсонская область

россия

николаев (украина)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, херсонская область , россия, николаев (украина)