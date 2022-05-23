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В Херсонской области официально вводят бивалютную зону - РИА Новости, 23.05.2022
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В Херсонской области официально вводят бивалютную зону
В Херсонской области официально вводят бивалютную зону - РИА Новости, 23.05.2022
В Херсонской области официально вводят бивалютную зону
Бивалютная зона официально вводится в Херсонской области с 23 мая, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T14:12
2022-05-23T14:54
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
херсонская область
россия
николаев (украина)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости. Бивалютная зона официально вводится в Херсонской области с 23 мая, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.По его словам, соотношение валют будет один к двум. "То есть за одну гривну — два российских рубля. Прошу всех обратить на это внимание и учитывать этот фактор в своей работе", — подчеркнул Сальдо.Кроме того, в регионе появится отделение одного из российских банков, который начнет принимать заявки на открытие счетов.Российские военные взяли Херсонскую область под контроль в середине марта. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации. При этом украинские войска постоянно обстреливают область со стороны Николаева, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.Власти Херсонщины уже не раз говорили о вхождении региона в состав России. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос должны решить сами жители области, причем он должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220521/kharson-1789924458.html
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херсонская область
россия
николаев (украина)
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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, херсонская область , россия, николаев (украина)
14:12 23.05.2022 (обновлено: 14:54 23.05.2022)
 
В Херсонской области официально вводят бивалютную зону

Глава Херсонской области Сальдо заявил, что в регионе официально вводится бивалютная зона

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкПоднятое знамя Победы в Херсоне
Поднятое знамя Победы в Херсоне - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Поднятое знамя Победы в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости. Бивалютная зона официально вводится в Херсонской области с 23 мая, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.

"Сегодня будет издан указ, который формализует введение на территории Херсонской области бивалютного обращения. Это значит, что все торгующие сначала имеют право, а потом будут обязаны выставлять ценники в двух валютах: гривне и российском рубле", — сказал он в видеообращении, опубликованном в официальном Telegram-канале администрации.

По его словам, соотношение валют будет один к двум. "То есть за одну гривну — два российских рубля. Прошу всех обратить на это внимание и учитывать этот фактор в своей работе", — подчеркнул Сальдо.
Кроме того, в регионе появится отделение одного из российских банков, который начнет принимать заявки на открытие счетов.
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Власти Херсонщины уже не раз говорили о вхождении региона в состав России. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос должны решить сами жители области, причем он должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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