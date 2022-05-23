https://ria.ru/20220523/kherson-1790162070.html

Херсонский глава анонсировал открытие отделения российского банка

Херсонский глава анонсировал открытие отделения российского банка - РИА Новости, 23.05.2022

Херсонский глава анонсировал открытие отделения российского банка

Первое отделение одного из российских банков откроется в Херсоне в ближайшие дни, оно начнет открывать счета предпринимателям области, сообщил глава... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T14:10

2022-05-23T14:10

2022-05-23T14:36

специальная военная операция на украине

экономика

херсон

херсонская область

владимир сальдо

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Первое отделение одного из российских банков откроется в Херсоне в ближайшие дни, оно начнет открывать счета предпринимателям области, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо."В ближайшие дни в Херсоне откроется отделение одного из российских банков, которое начнет открывать счета всем желающим предпринимателям Херсонской области", - сказал Сальдо в видеообращении, опубликованном в официальном Telegram-канале администрации. По его словам, принимать заявки на открытие счета будут по правоустанавливающим украинским документам."В первую очередь, будут открываться счета юридическим лицам, но впоследствии и физических лиц начнет тоже обслуживать", - подчеркнул Сальдо.

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Кирилл Волков

экономика, херсон, херсонская область , владимир сальдо, россия, украина, ситуация в днр и лнр