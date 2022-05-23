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Херсонский глава анонсировал открытие отделения российского банка - РИА Новости, 23.05.2022
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Херсонский глава анонсировал открытие отделения российского банка
Херсонский глава анонсировал открытие отделения российского банка - РИА Новости, 23.05.2022
Херсонский глава анонсировал открытие отделения российского банка
Первое отделение одного из российских банков откроется в Херсоне в ближайшие дни, оно начнет открывать счета предпринимателям области, сообщил глава... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T14:10
2022-05-23T14:36
специальная военная операция на украине
экономика
херсон
херсонская область
владимир сальдо
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Первое отделение одного из российских банков откроется в Херсоне в ближайшие дни, оно начнет открывать счета предпринимателям области, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо."В ближайшие дни в Херсоне откроется отделение одного из российских банков, которое начнет открывать счета всем желающим предпринимателям Херсонской области", - сказал Сальдо в видеообращении, опубликованном в официальном Telegram-канале администрации. По его словам, принимать заявки на открытие счета будут по правоустанавливающим украинским документам."В первую очередь, будут открываться счета юридическим лицам, но впоследствии и физических лиц начнет тоже обслуживать", - подчеркнул Сальдо.
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экономика, херсон, херсонская область , владимир сальдо, россия, украина, ситуация в днр и лнр
14:10 23.05.2022 (обновлено: 14:36 23.05.2022)
 
Херсонский глава анонсировал открытие отделения российского банка

Глава Херсонской области Сальдо анонсировал открытие в регионе отделения российского банка

CC BY-SA 3.0 / Sven Teschke / Памятник В.И. Ленину в Херсоне
Памятник В.И. Ленину в Херсоне - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
CC BY-SA 3.0 / Sven Teschke /
Памятник В.И. Ленину в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Первое отделение одного из российских банков откроется в Херсоне в ближайшие дни, оно начнет открывать счета предпринимателям области, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.
"В ближайшие дни в Херсоне откроется отделение одного из российских банков, которое начнет открывать счета всем желающим предпринимателям Херсонской области", - сказал Сальдо в видеообращении, опубликованном в официальном Telegram-канале администрации. По его словам, принимать заявки на открытие счета будут по правоустанавливающим украинским документам.
"В первую очередь, будут открываться счета юридическим лицам, но впоследствии и физических лиц начнет тоже обслуживать", - подчеркнул Сальдо.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаХерсонХерсонская областьВладимир СальдоРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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