https://ria.ru/20220523/kherson-1790076927.html

Российские военные помогли херсонским фермерам с дизтопливом

Российские военные помогли херсонским фермерам с дизтопливом - РИА Новости, 23.05.2022

Российские военные помогли херсонским фермерам с дизтопливом

Российские военные помогли обеспечить фермерское хозяйство в Херсонской области дизельным топливом после того, как предприниматели из Николаевской области... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T08:50

2022-05-23T08:50

2022-05-23T09:26

специальная военная операция на украине

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ХЕРСОН, 23 мая - РИА Новости. Российские военные помогли обеспечить фермерское хозяйство в Херсонской области дизельным топливом после того, как предприниматели из Николаевской области отказались платить за полученное зерно и работа в полях встала, рассказал РИА Новости владелец хозяйства."Когда начались боевые действия, хозяйство сдало зерно, но нам не оплатили. Мы не знали, что делать - все стреляет и гремит. К нам на базу заезжает БТР, спрашивают: почему сидите и не работаете? Как работать, если дизеля (дизельного топлива - ред.) нет, денег нет? Они пообещали нам дизель... Прошло, наверное, недели две, и они нам его привезли. Предприятие начало оживать, люди стали садиться в трактора и обрабатывать поля", - сказал Олег.По словам фермера, переданное российскими военными дизтопливо уже выработано и склады заполнены зерном, но нет реализации."Мы не знаем, что делать. На подходе урожай. Мы очищаем, грузим мешки и везем на рынок продавать, чтобы купить дизель, заправить трактора и не запустить поля. Чтобы не настал голод. Да, тяжело. Но люди начинают возвращаться, они готовы работать в надежде на то, что, когда все наладится, мы с ними рассчитаемся", - добавил собеседник агентства.Он также отметил, что его хозяйству по-прежнему не заплатили за зерно около 600 тысяч гривен (около 1,5 миллиона рублей) николаевские предприятия "Нибулон" и "Каргил".

https://ria.ru/20220523/kherson-1790074359.html

https://ria.ru/20220523/kherson-1790073545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, в мире, херсон, херсонская область