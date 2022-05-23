https://ria.ru/20220523/kherson-1790074359.html

Российские военные разминировали поля в Херсонской области

Российские военные разминировали поля в Херсонской области - РИА Новости, 23.05.2022

Российские военные разминировали поля в Херсонской области

Местные фермеры после отступления украинских военных из Херсона обратились к российским военным с просьбой разминировать сельскохозяйственные поля для... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T08:24

2022-05-23T08:24

2022-05-23T10:31

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ХЕРСОН, 23 мая - РИА Новости. Местные фермеры после отступления украинских военных из Херсона обратились к российским военным с просьбой разминировать сельскохозяйственные поля для возможности дальнейшей работы, просьба была выполнена, и люди вернулись к своим обязанностям, рассказал РИА Новости владелец фермерского хозяйства в одном из поселений Херсонской области Олег."Когда начались боевые действия, мы месяц посидели, потом думаем, чего сидеть. Поехали на блокпосты. Обратились к военным, сказали, что нам нужно возвращаться на свои поля и их обрабатывать. Когда приехали командиры, они попросили показать поля… Российские военные разминировали и дали разрешение заезжать. Сказали, что иначе это мог быть билет в один конец", - сказал Олег.По словам собеседника агентства, из числа его сотрудников никто не пострадал, люди вернулись к работе в обычном режиме, начиная день раньше обычного, чтобы успеть выполнить все задачи и вернуться домой до начала комендантского часа."Механизаторы поначалу боялись, но когда увидели, что все почищено, начали спокойно себя вести, не нервничать и работать, как они это делали всегда", - добавил он.

https://ria.ru/20220523/kherson-1790073545.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220515/sapery-1788675519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсон, херсонская область