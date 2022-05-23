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Российские военные разминировали поля в Херсонской области - РИА Новости, 23.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/kherson-1790074359.html
Российские военные разминировали поля в Херсонской области
Российские военные разминировали поля в Херсонской области - РИА Новости, 23.05.2022
Российские военные разминировали поля в Херсонской области
Местные фермеры после отступления украинских военных из Херсона обратились к российским военным с просьбой разминировать сельскохозяйственные поля для... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T08:24
2022-05-23T10:31
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
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ХЕРСОН, 23 мая - РИА Новости. Местные фермеры после отступления украинских военных из Херсона обратились к российским военным с просьбой разминировать сельскохозяйственные поля для возможности дальнейшей работы, просьба была выполнена, и люди вернулись к своим обязанностям, рассказал РИА Новости владелец фермерского хозяйства в одном из поселений Херсонской области Олег."Когда начались боевые действия, мы месяц посидели, потом думаем, чего сидеть. Поехали на блокпосты. Обратились к военным, сказали, что нам нужно возвращаться на свои поля и их обрабатывать. Когда приехали командиры, они попросили показать поля… Российские военные разминировали и дали разрешение заезжать. Сказали, что иначе это мог быть билет в один конец", - сказал Олег.По словам собеседника агентства, из числа его сотрудников никто не пострадал, люди вернулись к работе в обычном режиме, начиная день раньше обычного, чтобы успеть выполнить все задачи и вернуться домой до начала комендантского часа."Механизаторы поначалу боялись, но когда увидели, что все почищено, начали спокойно себя вести, не нервничать и работать, как они это делали всегда", - добавил он.
https://ria.ru/20220523/kherson-1790073545.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220515/sapery-1788675519.html
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в мире, херсон, херсонская область
08:24 23.05.2022 (обновлено: 10:31 23.05.2022)
 
Российские военные разминировали поля в Херсонской области

Российские военные по просьбе фермеров разминировали сельхозполя в Херсонской области

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВо время разминирования военнослужащими инженерно-сапёрной бригады ВС РФ
Во время разминирования военнослужащими инженерно-сапёрной бригады ВС РФ - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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ХЕРСОН, 23 мая - РИА Новости. Местные фермеры после отступления украинских военных из Херсона обратились к российским военным с просьбой разминировать сельскохозяйственные поля для возможности дальнейшей работы, просьба была выполнена, и люди вернулись к своим обязанностям, рассказал РИА Новости владелец фермерского хозяйства в одном из поселений Херсонской области Олег.
"Когда начались боевые действия, мы месяц посидели, потом думаем, чего сидеть. Поехали на блокпосты. Обратились к военным, сказали, что нам нужно возвращаться на свои поля и их обрабатывать. Когда приехали командиры, они попросили показать поля… Российские военные разминировали и дали разрешение заезжать. Сказали, что иначе это мог быть билет в один конец", - сказал Олег.
По словам собеседника агентства, из числа его сотрудников никто не пострадал, люди вернулись к работе в обычном режиме, начиная день раньше обычного, чтобы успеть выполнить все задачи и вернуться домой до начала комендантского часа.
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"Механизаторы поначалу боялись, но когда увидели, что все почищено, начали спокойно себя вести, не нервничать и работать, как они это делали всегда", - добавил он.
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