https://ria.ru/20220523/kherson-1790073545.html
Херсонский фермер рассказал о захватах полей украинскими депутатами
Херсонский фермер рассказал о захватах полей украинскими депутатами - РИА Новости, 23.05.2022
Херсонский фермер рассказал о захватах полей украинскими депутатами
Депутаты в Херсонской области при украинской власти занимались подделкой документов и незаконным сбором урожая с полей, принадлежащих фермерским хозяйствам,... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T08:16
2022-05-23T08:16
2022-05-23T08:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
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ХЕРСОН, 23 мая - РИА Новости. Депутаты в Херсонской области при украинской власти занимались подделкой документов и незаконным сбором урожая с полей, принадлежащих фермерским хозяйствам, власти и полиция при этом бездействовали, рассказал РИА Новости владелец фермерского хозяйства в одном из поселений Херсонской области Олег."При Украине очень сильно процветало рейдерство. Депутаты подделывали документы и косили наши поля. Мы четыре года судились, но полиция не реагировала. Даже есть решение следственного судьи вернуть зерно, но реакции никакой не было", - сказал Олег.В ближайшее время владелец фермерского хозяйства планирует обратиться в военную комендатуру в надежде вернуть часть прошлого урожая."Знаем хозяйство, где лежит 252 тоны нашего зерна, и надеемся, что нам помогут. Это очень большие деньги для нас. Мы его вырастили, но нас "рейдернули" миллионов на пять гривен (около 10 миллионов рублей)", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220523/volnovakha-1789747046.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220521/panika-1789897236.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, херсонская область
08:16 23.05.2022 (обновлено: 08:49 23.05.2022)
Херсонский фермер рассказал о захватах полей украинскими депутатами
Херсонский фермер рассказал о рейдерских захватах полей украинскими депутатами