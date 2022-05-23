https://ria.ru/20220523/kherson-1790073545.html

Херсонский фермер рассказал о захватах полей украинскими депутатами

Херсонский фермер рассказал о захватах полей украинскими депутатами - РИА Новости, 23.05.2022

Херсонский фермер рассказал о захватах полей украинскими депутатами

Депутаты в Херсонской области при украинской власти занимались подделкой документов и незаконным сбором урожая с полей, принадлежащих фермерским хозяйствам,... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T08:16

2022-05-23T08:16

2022-05-23T08:49

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в мире

украина

херсонская область

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ХЕРСОН, 23 мая - РИА Новости. Депутаты в Херсонской области при украинской власти занимались подделкой документов и незаконным сбором урожая с полей, принадлежащих фермерским хозяйствам, власти и полиция при этом бездействовали, рассказал РИА Новости владелец фермерского хозяйства в одном из поселений Херсонской области Олег."При Украине очень сильно процветало рейдерство. Депутаты подделывали документы и косили наши поля. Мы четыре года судились, но полиция не реагировала. Даже есть решение следственного судьи вернуть зерно, но реакции никакой не было", - сказал Олег.В ближайшее время владелец фермерского хозяйства планирует обратиться в военную комендатуру в надежде вернуть часть прошлого урожая."Знаем хозяйство, где лежит 252 тоны нашего зерна, и надеемся, что нам помогут. Это очень большие деньги для нас. Мы его вырастили, но нас "рейдернули" миллионов на пять гривен (около 10 миллионов рублей)", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220523/volnovakha-1789747046.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220521/panika-1789897236.html

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херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, херсонская область