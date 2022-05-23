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Американский нацист сообщил о гибели своего единомышленника в Харькове - РИА Новости, 23.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/kharkov-1790093235.html
Американский нацист сообщил о гибели своего единомышленника в Харькове
Американский нацист сообщил о гибели своего единомышленника в Харькове - РИА Новости, 23.05.2022
Американский нацист сообщил о гибели своего единомышленника в Харькове
Сторонник нацистской идеологии из США Далтон Кеннеди погиб в ходе боевых действий в Харькове, сообщил в соцсетях его единомышленник Кент Маклеллан. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T10:11
2022-05-23T10:11
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
сша
россия
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ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Сторонник нацистской идеологии из США Далтон Кеннеди погиб в ходе боевых действий в Харькове, сообщил в соцсетях его единомышленник Кент Маклеллан.В закрытом чате "Национального социалистического движения", где общаются нацисты Украины, США и других стран, Маклеллан написал: "Для тех, кто его знал. Далтон Кеннеди погиб в Харькове". Также Маклеллан разместил фотографию Кеннеди в одной из соцсетей с подписью: "Украина продолжит его дело. Далтон Кеннеди. Покойся с миром".Про Кеннеди известно, что он 1996 года рождения. Придерживался неонацистских взглядов, проходил службу в учебном корпусе офицеров младшего резерва Центральной средней школы Харнетта в Бенсоне, штат Северная Каролина, но прослужил там менее двух месяцев и уже в 2016 году отправился воевать на Украину.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220515/naemniki-1788693957.html
https://ria.ru/20220503/ukraina-1786564555.html
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в мире, владимир путин, украина, сша, россия
10:11 23.05.2022
 
Американский нацист сообщил о гибели своего единомышленника в Харькове

Американский нацист сообщил о гибели своего единомышленника Далтона Кеннеди в Харькове

© AP Photo / Felipe DanaУкраинский военнослужащий в Харькове
Украинский военнослужащий в Харькове - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Felipe Dana
Украинский военнослужащий в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Сторонник нацистской идеологии из США Далтон Кеннеди погиб в ходе боевых действий в Харькове, сообщил в соцсетях его единомышленник Кент Маклеллан.
В закрытом чате "Национального социалистического движения", где общаются нацисты Украины, США и других стран, Маклеллан написал: "Для тех, кто его знал. Далтон Кеннеди погиб в Харькове". Также Маклеллан разместил фотографию Кеннеди в одной из соцсетей с подписью: "Украина продолжит его дело. Далтон Кеннеди. Покойся с миром".
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Про Кеннеди известно, что он 1996 года рождения. Придерживался неонацистских взглядов, проходил службу в учебном корпусе офицеров младшего резерва Центральной средней школы Харнетта в Бенсоне, штат Северная Каролина, но прослужил там менее двух месяцев и уже в 2016 году отправился воевать на Украину.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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