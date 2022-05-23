Более 1,8 тысячи жителей Пекина направили в город Чжанцзякоу на карантин
Более 1,8 тысячи жителей Пекина направили в Чжанцзякоу на карантин из-за COVID-19
Город Пекин. Архивное фото
ПЕКИН, 23 мая – РИА Новости. Власти Пекина направили более 1,8 тысячи жителей района Хайдянь на западе столицы в централизованный карантин в город Чжанцзякоу провинции Хэбэй, где располагалась одна из олимпийских деревень зимней Олимпиады-2022, сообщает в понедельник газета "Бэйцзин жибао".
Чжанцзякоу находится почти в 200 километрах от центра Пекина, там во время Олимпиады располагался один из олимпийских кластеров и проходили соревнования в том числе по лыжным гонкам и биатлону. Почему именно этот город был выбран в качестве места централизованного карантина для пекинцев, не уточняется. Также пока не было сообщений, что туда перевозят на карантин жителей других районов столицы помимо района Хайдянь.
За минувшие сутки в китайской столице выявили 83 подтвержденных случая коронавируса и 16 бессимптомных носителей, в том числе в районе Хайдянь - 17 подтвержденных случаев и пять бессимптомных носителей.
В Китае до сих пор действует противоэпидемиологический протокол, согласно которому в централизованный карантин отправляется не только непосредственно человек с положительным ПЦР-тестом, но и все близкие контакты, за ними наблюдают специалисты, проводят многократное тестирование, и только после того, как врачи будут абсолютно уверены, что человек не заболел и не является бессимптомным переносчиком, его могут выпустить из карантина. Именно поэтому число изолированных людей в разы превышает число зараженных. Отмечается, что срок карантина для тех, кто был контактным, но не заразился, составит в целом 14 дней – 7 дней в централизованном карантине и 7 дней на самоизоляции дома.
Для безопасной перевозки более 1800 человек были задействованы свыше 100 транспортных средств, указано, что при перевозке строго соблюдалась должная социальная дистанция и все противоэпидемиологические меры. Власти города Чжанцзякоу для организации централизованного карантина предоставили семь отелей, которые ранее обслуживали международные мероприятия. При этом не указано, есть ли в их числе те, которые принимали участников и гостей Олимпиады.
Власти Пекина направили в Чжанцзякоу около 100 сотрудников различных ведомств чтобы они надлежащим образом обеспечили организацию карантина, в том числе около 40 медиков, 24 сотрудника службы безопасности, почти 40 партийных и государственных чиновников разных уровней.
В последние недели Пекин живет в условиях довольно строгих противоэпидемиологических ограничений, однако полный локдаун, как в Шанхае, в столице не вводят. Жители многих районов обязаны делать ПЦР-тест несколько раз в неделю, в отдельных жилых комплексах требуют проходить ежедневное тестирование, в городе приостановлена работа развлекательных и культурных заведений, спортзалов, бассейнов, магазинов, предприятия общественного питания имеют право работать только на вынос.