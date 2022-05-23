https://ria.ru/20220523/karantin-1790234829.html

Более 1,8 тысячи жителей Пекина направили в город Чжанцзякоу на карантин

Более 1,8 тысячи жителей Пекина направили в город Чжанцзякоу на карантин - РИА Новости, 23.05.2022

Более 1,8 тысячи жителей Пекина направили в город Чжанцзякоу на карантин

Власти Пекина направили более 1,8 тысячи жителей района Хайдянь на западе столицы в централизованный карантин в город Чжанцзякоу провинции Хэбэй, где... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T18:05

2022-05-23T18:05

2022-05-23T18:05

распространение коронавируса

в мире

пекин

чжанцзякоу

китай

коронавирус covid-19

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ПЕКИН, 23 мая – РИА Новости. Власти Пекина направили более 1,8 тысячи жителей района Хайдянь на западе столицы в централизованный карантин в город Чжанцзякоу провинции Хэбэй, где располагалась одна из олимпийских деревень зимней Олимпиады-2022, сообщает в понедельник газета "Бэйцзин жибао".Чжанцзякоу находится почти в 200 километрах от центра Пекина, там во время Олимпиады располагался один из олимпийских кластеров и проходили соревнования в том числе по лыжным гонкам и биатлону. Почему именно этот город был выбран в качестве места централизованного карантина для пекинцев, не уточняется. Также пока не было сообщений, что туда перевозят на карантин жителей других районов столицы помимо района Хайдянь.За минувшие сутки в китайской столице выявили 83 подтвержденных случая коронавируса и 16 бессимптомных носителей, в том числе в районе Хайдянь - 17 подтвержденных случаев и пять бессимптомных носителей.В Китае до сих пор действует противоэпидемиологический протокол, согласно которому в централизованный карантин отправляется не только непосредственно человек с положительным ПЦР-тестом, но и все близкие контакты, за ними наблюдают специалисты, проводят многократное тестирование, и только после того, как врачи будут абсолютно уверены, что человек не заболел и не является бессимптомным переносчиком, его могут выпустить из карантина. Именно поэтому число изолированных людей в разы превышает число зараженных. Отмечается, что срок карантина для тех, кто был контактным, но не заразился, составит в целом 14 дней – 7 дней в централизованном карантине и 7 дней на самоизоляции дома.Для безопасной перевозки более 1800 человек были задействованы свыше 100 транспортных средств, указано, что при перевозке строго соблюдалась должная социальная дистанция и все противоэпидемиологические меры. Власти города Чжанцзякоу для организации централизованного карантина предоставили семь отелей, которые ранее обслуживали международные мероприятия. При этом не указано, есть ли в их числе те, которые принимали участников и гостей Олимпиады.Власти Пекина направили в Чжанцзякоу около 100 сотрудников различных ведомств чтобы они надлежащим образом обеспечили организацию карантина, в том числе около 40 медиков, 24 сотрудника службы безопасности, почти 40 партийных и государственных чиновников разных уровней.В последние недели Пекин живет в условиях довольно строгих противоэпидемиологических ограничений, однако полный локдаун, как в Шанхае, в столице не вводят. Жители многих районов обязаны делать ПЦР-тест несколько раз в неделю, в отдельных жилых комплексах требуют проходить ежедневное тестирование, в городе приостановлена работа развлекательных и культурных заведений, спортзалов, бассейнов, магазинов, предприятия общественного питания имеют право работать только на вынос.

https://ria.ru/20220523/koronavirus-1790075905.html

https://ria.ru/20220512/koronavirus-1788043336.html

https://ria.ru/20220521/koronavirus-1789920342.html

пекин

чжанцзякоу

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в мире, пекин, чжанцзякоу, китай, коронавирус covid-19