https://ria.ru/20220523/kantuell-1790212286.html

Умер создатель дизайна космических кораблей для "Звездных войн" Кантуэлл

Умер создатель дизайна космических кораблей для "Звездных войн" Кантуэлл - РИА Новости, 23.05.2022

Умер создатель дизайна космических кораблей для "Звездных войн" Кантуэлл

Создатель дизайна космических кораблей для киносаги "Звездные войны" Колин Кантуэлл скончался на 91-м году жизни в США, сообщает издание Deadline. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T16:51

2022-05-23T16:51

2022-05-23T16:52

культура

стэнли кубрик

стивен спилберг

колорадо

голливуд

луна

наса

культура

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Создатель дизайна космических кораблей для киносаги "Звездные войны" Колин Кантуэлл скончался на 91-м году жизни в США, сообщает издание Deadline.Сообщается, что смерть компьютерного дизайнера и создателя спецэффектов наступила в его доме в штате Колорадо.Кантуэлл разработал концептуальные модели летающих объектов, знакомых поклонникам оригинальной трилогии "Звездных войн" (1977-83) во всем мире: звездные космические истребители, имперские звездные разрушители, космическая станция "Звезда смерти" и другие.До участия в этом проекте Кантуэлл уже был известен как создатель фотоэффектов в фильме Стэнли Кубрика "2001: Космическая одиссея" и автор технических диалогов в фильме "Близкие контакты третьего вида" Стивена Спилберга.Прежде чем начать карьеру в Голливуде, Кантуэлл создавал образовательные программы для НАСА. В 1969 году он поддерживал связь между НАСА и астронавтами, чтобы передавать свежие новости журналисту Уолтеру Кронкайту, которые вел передачу о высадке на Луну.

https://ria.ru/20211012/yakutiya-1754140829.html

колорадо

голливуд

луна

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Дарья Буймова

стэнли кубрик, стивен спилберг, колорадо, голливуд, луна, наса, культура