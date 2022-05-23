https://ria.ru/20220523/kantuell-1790212286.html
Умер создатель дизайна космических кораблей для "Звездных войн" Кантуэлл
Умер создатель дизайна космических кораблей для "Звездных войн" Кантуэлл - РИА Новости, 23.05.2022
Умер создатель дизайна космических кораблей для "Звездных войн" Кантуэлл
Создатель дизайна космических кораблей для киносаги "Звездные войны" Колин Кантуэлл скончался на 91-м году жизни в США, сообщает издание Deadline. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T16:51
2022-05-23T16:51
2022-05-23T16:52
культура
стэнли кубрик
стивен спилберг
колорадо
голливуд
луна
наса
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790211408_1089:439:2321:1132_1920x0_80_0_0_e5aa925eb19e7a4bc92d685fc605906c.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Создатель дизайна космических кораблей для киносаги "Звездные войны" Колин Кантуэлл скончался на 91-м году жизни в США, сообщает издание Deadline.Сообщается, что смерть компьютерного дизайнера и создателя спецэффектов наступила в его доме в штате Колорадо.Кантуэлл разработал концептуальные модели летающих объектов, знакомых поклонникам оригинальной трилогии "Звездных войн" (1977-83) во всем мире: звездные космические истребители, имперские звездные разрушители, космическая станция "Звезда смерти" и другие.До участия в этом проекте Кантуэлл уже был известен как создатель фотоэффектов в фильме Стэнли Кубрика "2001: Космическая одиссея" и автор технических диалогов в фильме "Близкие контакты третьего вида" Стивена Спилберга.Прежде чем начать карьеру в Голливуде, Кантуэлл создавал образовательные программы для НАСА. В 1969 году он поддерживал связь между НАСА и астронавтами, чтобы передавать свежие новости журналисту Уолтеру Кронкайту, которые вел передачу о высадке на Луну.
https://ria.ru/20211012/yakutiya-1754140829.html
колорадо
голливуд
луна
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790211408_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_8b7436c9ef14866fac78cbd580cf84a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стэнли кубрик, стивен спилберг, колорадо, голливуд, луна, наса, культура
16:51 23.05.2022 (обновлено: 16:52 23.05.2022)
Умер создатель дизайна космических кораблей для "Звездных войн" Кантуэлл
Умер создатель дизайна космических кораблей для "Звездных войн" Колин Кантуэлл