https://ria.ru/20220523/kanada-1790066767.html
В Канаде из-за ураганного ветра погибли восемь человек, сообщили СМИ
В Канаде из-за ураганного ветра погибли восемь человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.05.2022
В Канаде из-за ураганного ветра погибли восемь человек, сообщили СМИ
Число погибших в результате ураганного ветра на юге Канады выросло до восьми человек, сообщила в воскресенье местная телекомпания CBC. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T04:09
2022-05-23T04:09
2022-05-23T04:09
в мире
канада
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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Число погибших в результате ураганного ветра на юге Канады выросло до восьми человек, сообщила в воскресенье местная телекомпания CBC.Большинство погибло под упавшими деревьями, одна женщина утонула, когда ее лодка попала в шторм и перевернулась.Сотни тысяч жителей провинций Онтарио и Квебек остались без электричества. Ураган пронесся над югом Канады в субботу.
https://ria.ru/20220522/zemletryasenie-1789979334.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада
В Канаде из-за ураганного ветра погибли восемь человек, сообщили СМИ
CBC: на юге Канады в результате ураганного ветра погибли восемь человек