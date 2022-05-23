https://ria.ru/20220523/kanada-1790066767.html

В Канаде из-за ураганного ветра погибли восемь человек, сообщили СМИ

В Канаде из-за ураганного ветра погибли восемь человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.05.2022

В Канаде из-за ураганного ветра погибли восемь человек, сообщили СМИ

Число погибших в результате ураганного ветра на юге Канады выросло до восьми человек, сообщила в воскресенье местная телекомпания CBC. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T04:09

2022-05-23T04:09

2022-05-23T04:09

в мире

канада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735768910_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_c3664dfb3205ca8446e52ca1127237c2.jpg

ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Число погибших в результате ураганного ветра на юге Канады выросло до восьми человек, сообщила в воскресенье местная телекомпания CBC.Большинство погибло под упавшими деревьями, одна женщина утонула, когда ее лодка попала в шторм и перевернулась.Сотни тысяч жителей провинций Онтарио и Квебек остались без электричества. Ураган пронесся над югом Канады в субботу.

https://ria.ru/20220522/zemletryasenie-1789979334.html

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, канада