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В Канаде из-за ураганного ветра погибли восемь человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.05.2022
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В Канаде из-за ураганного ветра погибли восемь человек, сообщили СМИ
В Канаде из-за ураганного ветра погибли восемь человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.05.2022
В Канаде из-за ураганного ветра погибли восемь человек, сообщили СМИ
Число погибших в результате ураганного ветра на юге Канады выросло до восьми человек, сообщила в воскресенье местная телекомпания CBC. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T04:09
2022-05-23T04:09
в мире
канада
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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Число погибших в результате ураганного ветра на юге Канады выросло до восьми человек, сообщила в воскресенье местная телекомпания CBC.Большинство погибло под упавшими деревьями, одна женщина утонула, когда ее лодка попала в шторм и перевернулась.Сотни тысяч жителей провинций Онтарио и Квебек остались без электричества. Ураган пронесся над югом Канады в субботу.
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в мире, канада
04:09 23.05.2022
 
В Канаде из-за ураганного ветра погибли восемь человек, сообщили СМИ

CBC: на юге Канады в результате ураганного ветра погибли восемь человек

© Depositphotos / oasisamuelБольница в Канаде
Больница в Канаде - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© Depositphotos / oasisamuel
Больница в Канаде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Число погибших в результате ураганного ветра на юге Канады выросло до восьми человек, сообщила в воскресенье местная телекомпания CBC.
Большинство погибло под упавшими деревьями, одна женщина утонула, когда ее лодка попала в шторм и перевернулась.
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
Вчера, 06:49
На северо-востоке Японии произошло землетрясение
Сотни тысяч жителей провинций Онтарио и Квебек остались без электричества. Ураган пронесся над югом Канады в субботу.
 
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