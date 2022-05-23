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Путин рассказал об интеграции России и Белоруссии - РИА Новости, 23.05.2022
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Путин рассказал об интеграции России и Белоруссии
Путин рассказал об интеграции России и Белоруссии - РИА Новости, 23.05.2022
Путин рассказал об интеграции России и Белоруссии
Каждый шаг дальнейшей интеграции, связанный со строительством Союзного государства, выверяется, с тем чтобы создавать основательную базу для экономического... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T14:43
2022-05-23T14:43
союзное государство
россия
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
в мире
экономика
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Каждый шаг дальнейшей интеграции, связанный со строительством Союзного государства, выверяется, с тем чтобы создавать основательную базу для экономического развития, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко."Я уже не говорю о процессах дальнейших, связанных со строительством Союзного государства. Здесь мы, как мы и договаривались, делаем все это спокойно, без всякой спешки. Каждый шаг выверяем, с тем чтобы каждый этот шаг укреплял нас, укреплял изнутри, во вне, укреплял наши политические системы, создавал бы условия для их развития, создавал бы фундаментальную, хорошую, основательную базу для экономического развития", - сказал Путин.Он отметил, что у Москвы и Минска очень много направлений совместной работы. Одним из ключевых вопросов Путин назвал промышленную кооперацию."Вы тоже неоднократно ставили вопрос о том, чтобы здесь сделать дополнительные шаги вперед", - сказал он."По кооперации?" - уточнил Лукашенко."По кооперации. По промышленной кооперации", - ответил Путин."Ну и естественно, энергетика, сельское хозяйство, во всей его совокупности причем", - добавил президент России.
https://ria.ru/20220523/lukashenko-1790163715.html
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россия, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, в мире, экономика
14:43 23.05.2022
 
Путин рассказал об интеграции России и Белоруссии

Президент Путин: интеграция России и Белоруссии должна создавать базу развития экономики

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Каждый шаг дальнейшей интеграции, связанный со строительством Союзного государства, выверяется, с тем чтобы создавать основательную базу для экономического развития, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко.
"Я уже не говорю о процессах дальнейших, связанных со строительством Союзного государства. Здесь мы, как мы и договаривались, делаем все это спокойно, без всякой спешки. Каждый шаг выверяем, с тем чтобы каждый этот шаг укреплял нас, укреплял изнутри, во вне, укреплял наши политические системы, создавал бы условия для их развития, создавал бы фундаментальную, хорошую, основательную базу для экономического развития", - сказал Путин.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 14:16
Лукашенко объяснил, почему санкции против Москвы и Минска ударили по Западу
Он отметил, что у Москвы и Минска очень много направлений совместной работы. Одним из ключевых вопросов Путин назвал промышленную кооперацию.
"Вы тоже неоднократно ставили вопрос о том, чтобы здесь сделать дополнительные шаги вперед", - сказал он.
"По кооперации?" - уточнил Лукашенко.
"По кооперации. По промышленной кооперации", - ответил Путин.
"Ну и естественно, энергетика, сельское хозяйство, во всей его совокупности причем", - добавил президент России.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 03:42
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
 
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