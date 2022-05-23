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Правительство утвердило правила кредитования закупок приоритетного импорта - РИА Новости, 23.05.2022
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Правительство утвердило правила кредитования закупок приоритетного импорта
Правительство утвердило правила кредитования закупок приоритетного импорта - РИА Новости, 23.05.2022
Правительство утвердило правила кредитования закупок приоритетного импорта
Правительство РФ утвердило правила льготного кредитования бизнеса для приобретения приоритетной импортной продукции, сообщает кабмин. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T23:43
2022-05-23T23:43
экономика
центральный банк рф (цб рф)
правительство рф
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила льготного кредитования бизнеса для приобретения приоритетной импортной продукции, сообщает кабмин."Подписанное председателем правительства Российской Федерации постановление предусматривает возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным на приобретение приоритетной иностранной продукции. В общей сложности на новую меру поддержки планируется выделить 37,1 млрд рублей. Это обеспечит возможность получения импортерами как минимум 800 млрд рублей льготных кредитов", - говорится в сообщении.Отмечается, что такая мера поддержки позволит предоставить промышленным предприятиям достаточные объемы льготного долгосрочного финансирования в условиях санкционного давления со стороны недружественных государств, а также обеспечить организации необходимыми материалами, компонентами, комплектующими, сырьем и оборудованием.Правительство просубсидирует 0,7% ключевой ставки Банка России по программе льготного кредитования. Таким образом, льготная ставка для заемщика не превысит 0,3% ключевой ставки ЦБ, увеличенной на 3 процентных пункта.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), правительство рф
23:43 23.05.2022
 
Правительство утвердило правила кредитования закупок приоритетного импорта

Правительство утвердило правила льготного кредитования закупок приоритетного импорта

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивостокский морской торговый порт
Владивостокский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Владивостокский морской торговый порт. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила льготного кредитования бизнеса для приобретения приоритетной импортной продукции, сообщает кабмин.
"Подписанное председателем правительства Российской Федерации постановление предусматривает возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным на приобретение приоритетной иностранной продукции. В общей сложности на новую меру поддержки планируется выделить 37,1 млрд рублей. Это обеспечит возможность получения импортерами как минимум 800 млрд рублей льготных кредитов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такая мера поддержки позволит предоставить промышленным предприятиям достаточные объемы льготного долгосрочного финансирования в условиях санкционного давления со стороны недружественных государств, а также обеспечить организации необходимыми материалами, компонентами, комплектующими, сырьем и оборудованием.
Правительство просубсидирует 0,7% ключевой ставки Банка России по программе льготного кредитования. Таким образом, льготная ставка для заемщика не превысит 0,3% ключевой ставки ЦБ, увеличенной на 3 процентных пункта.
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 18:06
В России летом появятся товары, ввезенные по параллельному импорту
 
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