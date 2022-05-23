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Афины решили "не вступать в полемику заявлений" с руководством Турции - РИА Новости, 23.05.2022
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Афины решили "не вступать в полемику заявлений" с руководством Турции
Афины решили "не вступать в полемику заявлений" с руководством Турции - РИА Новости, 23.05.2022
Афины решили "не вступать в полемику заявлений" с руководством Турции
Пресс-секретарь правительства Греции Яннис Иконому заявил, что Греция проводит "политику принципов" и не будет вступать в полемику заявлений с руководством... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T23:55
2022-05-23T23:55
в мире
кириакос мицотакис
турция
греция
сша
конгресс сша
евросоюз
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АФИНЫ, 23 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь правительства Греции Яннис Иконому заявил, что Греция проводит "политику принципов" и не будет вступать в полемику заявлений с руководством Турции.Так официальный представитель греческого правительства отреагировал на высказывания президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис нарушил достигнутые на их встрече договоренности, и для него отныне не существует такого политика, как Мицотакис."Премьер-министр Кириакос Мицотакис решительно и эффективно защищает как наше национальные права, так и международную законность. Внешняя политика Греции сильно основана на истории, международном праве и наших союзах, как бы это не беспокоило некоторых", - говорится в заявлении Иконому, поступившем в РИА Новости."Мы не будем вступать в полемику заявлений с руководством Турции. Наша политика — это политика принципов", - заявил официальный представитель греческого правительства.Его заявление появилось вскоре после обращения Эрдогана к народу после заседания кабмина.Президент Турции заявил, что для него отныне не существует такого политика, как премьер Греции Мицотакис, и турецкий лидер не намерен "ни встречаться, ни иметь с ним дело". По словам Эрдогана, на встрече с Мицотакисом они приняли решения, что не будут вмешивать в свои отношения третьи страны. "Несмотря на это, он сказал все, что можно было сказать против Турции в ходе своего визита в США, призвав не давать Турции F-16. В этом году мы планировали провести заседание стратегического совета, но для меня уже не существует такого политика, как Мицотакис, не буду встречаться с ним", - сказал Эрдоган.По его словам, Турция сотрудничает с честными политиками, которые держат свое обещание."Пусть после этого сам думает. С кем встречается, с кем создает военные базы, пожалуйста. Надеюсь, что США не будут принимать решения по F-16, исходя из слов Мицотакиса", - добавил турецкий лидер.Премьер Греции Мицотакис, выступая 17 мая в конгрессе США, призвал конгрессменов не одобрять продажу оружия Турции, обвинив ее в попытке подорвать стабильность в Восточном Средиземноморье и нарушении суверенитета Греции. При этом Мицотакис ни разу не произнес слово "Турция".Турция ведет с США переговоры по закупке истребителей четвертого поколения F-16. Администрация США положительно отнеслась к поставкам истребителей. Теперь поставка должна быть одобрена конгрессом.Мицотакис и Эрдоган 13 марта встретились в Стамбуле. После переговоров Мицотакис сообщил, что на встрече с президентом Турции в Стамбуле заложена основа улучшения отношений, осенью может быть созван Высший совет сотрудничества Греции и Турции. По словам Мицотакиса, они решили больше сосредоточиться на том, что их объединяет, и меньше на том, что их разделяет, и подчеркнули необходимость выработки позитивной повестки дня, особенно в области экономики, где можно добиться значительного прогресса в ближайшие месяцы.Отношения между Грецией и Турцией в последние годы серьезно обострились из-за многих вопросов, в том числе территориальных споров. Две страны не могут согласовать морские зоны. Греция и Турция летом 2020 года три раза находились на грани вооружённого конфликта, проводилась всеобщая мобилизация греческих вооруженных сил.Греция на всех международных встречах заявляет, что Турция нарушает международное право, угрожает войной, но Евросоюз отказывается принимать санкции против Турции. Ряд стран ЕС имеют тесные экономические отношения с Анкарой и возражают против жестких санкций.Греция, на территории которой в последние десятилетия была одна американская военная база, с 2019 года предоставила США восемь новых военных баз. Афины заявляют, что они предназначены для защиты от Турции.
https://radiosputnik.ria.ru/20220523/erdogan-1790279954.html
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в мире, кириакос мицотакис, турция, греция, сша, конгресс сша, евросоюз
23:55 23.05.2022
 
Афины решили "не вступать в полемику заявлений" с руководством Турции

Пресс-секретарь правительства Греции Иконому: Афины проводят "политику принципов"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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АФИНЫ, 23 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь правительства Греции Яннис Иконому заявил, что Греция проводит "политику принципов" и не будет вступать в полемику заявлений с руководством Турции.
Так официальный представитель греческого правительства отреагировал на высказывания президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис нарушил достигнутые на их встрече договоренности, и для него отныне не существует такого политика, как Мицотакис.
"Премьер-министр Кириакос Мицотакис решительно и эффективно защищает как наше национальные права, так и международную законность. Внешняя политика Греции сильно основана на истории, международном праве и наших союзах, как бы это не беспокоило некоторых", - говорится в заявлении Иконому, поступившем в РИА Новости.
"Мы не будем вступать в полемику заявлений с руководством Турции. Наша политика — это политика принципов", - заявил официальный представитель греческого правительства.
Его заявление появилось вскоре после обращения Эрдогана к народу после заседания кабмина.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 22:12В мире
Эрдоган заявил, что премьера Греции для него "больше не существует"
Президент Турции заявил, что для него отныне не существует такого политика, как премьер Греции Мицотакис, и турецкий лидер не намерен "ни встречаться, ни иметь с ним дело". По словам Эрдогана, на встрече с Мицотакисом они приняли решения, что не будут вмешивать в свои отношения третьи страны. "Несмотря на это, он сказал все, что можно было сказать против Турции в ходе своего визита в США, призвав не давать Турции F-16. В этом году мы планировали провести заседание стратегического совета, но для меня уже не существует такого политика, как Мицотакис, не буду встречаться с ним", - сказал Эрдоган.
По его словам, Турция сотрудничает с честными политиками, которые держат свое обещание.
"Пусть после этого сам думает. С кем встречается, с кем создает военные базы, пожалуйста. Надеюсь, что США не будут принимать решения по F-16, исходя из слов Мицотакиса", - добавил турецкий лидер.
Премьер Греции Мицотакис, выступая 17 мая в конгрессе США, призвал конгрессменов не одобрять продажу оружия Турции, обвинив ее в попытке подорвать стабильность в Восточном Средиземноморье и нарушении суверенитета Греции. При этом Мицотакис ни разу не произнес слово "Турция".
Турция ведет с США переговоры по закупке истребителей четвертого поколения F-16. Администрация США положительно отнеслась к поставкам истребителей. Теперь поставка должна быть одобрена конгрессом.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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Премьер Греции обсудил с Байденом "турецкие провокации"
Мицотакис и Эрдоган 13 марта встретились в Стамбуле. После переговоров Мицотакис сообщил, что на встрече с президентом Турции в Стамбуле заложена основа улучшения отношений, осенью может быть созван Высший совет сотрудничества Греции и Турции. По словам Мицотакиса, они решили больше сосредоточиться на том, что их объединяет, и меньше на том, что их разделяет, и подчеркнули необходимость выработки позитивной повестки дня, особенно в области экономики, где можно добиться значительного прогресса в ближайшие месяцы.
Отношения между Грецией и Турцией в последние годы серьезно обострились из-за многих вопросов, в том числе территориальных споров. Две страны не могут согласовать морские зоны. Греция и Турция летом 2020 года три раза находились на грани вооружённого конфликта, проводилась всеобщая мобилизация греческих вооруженных сил.
Греция на всех международных встречах заявляет, что Турция нарушает международное право, угрожает войной, но Евросоюз отказывается принимать санкции против Турции. Ряд стран ЕС имеют тесные экономические отношения с Анкарой и возражают против жестких санкций.
Греция, на территории которой в последние десятилетия была одна американская военная база, с 2019 года предоставила США восемь новых военных баз. Афины заявляют, что они предназначены для защиты от Турции.
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