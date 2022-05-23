https://ria.ru/20220523/grazhdanstvo-1790202361.html
Комитет Совфеда поддержал соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве
Комитет Совфеда поддержал соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве - РИА Новости, 23.05.2022
Комитет Совфеда поддержал соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве
Международный комитет Совфеда на заседании в понедельник рекомендовал палате одобрить соглашение между Российской Федерацией и Южной Осетией об урегулировании... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T16:15
2022-05-23T16:15
2022-05-23T16:15
южная осетия
россия
в мире
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Международный комитет Совфеда на заседании в понедельник рекомендовал палате одобрить соглашение между Российской Федерацией и Южной Осетией об урегулировании вопросов двойного гражданства.Ожидается, что парламентарии рассмотрят закон на заседании палаты 25 мая.Согласно документу, граждане России и Южной Осетии смогут получать гражданство соседней страны без отказа от собственного паспорта.Отмечается, что до достижения ребенком, состоящим в гражданстве обеих сторон, 18-летнего возраста его родители могут выбрать ему гражданство на основании совместного письменного заявления о выходе ребенка из гражданства одной из сторон.Соглашение вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Оно действует в течение пяти лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону за шесть месяцев до истечения очередного пятилетнего периода о своем намерении прекратить его действие.
https://ria.ru/20220508/osetiya-1787525803.html
https://ria.ru/20220420/osetiya-1784406344.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная осетия, россия, в мире, совет федерации рф
Комитет Совфеда поддержал соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве
Международный комитет Совфеда поддержал соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Международный комитет Совфеда на заседании в понедельник рекомендовал палате одобрить соглашение между Российской Федерацией и Южной Осетией об урегулировании вопросов двойного гражданства.
Ожидается, что парламентарии рассмотрят закон на заседании палаты 25 мая.
Согласно документу, граждане России
и Южной Осетии
смогут получать гражданство соседней страны без отказа от собственного паспорта.
Отмечается, что до достижения ребенком, состоящим в гражданстве обеих сторон, 18-летнего возраста его родители могут выбрать ему гражданство на основании совместного письменного заявления о выходе ребенка из гражданства одной из сторон.
Соглашение вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Оно действует в течение пяти лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону за шесть месяцев до истечения очередного пятилетнего периода о своем намерении прекратить его действие.