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Известный нацист из США заявил, что получил гражданство Украины - РИА Новости, 23.05.2022
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Известный нацист из США заявил, что получил гражданство Украины
Известный нацист из США заявил, что получил гражданство Украины - РИА Новости, 23.05.2022
Известный нацист из США заявил, что получил гражданство Украины
Известный нацист из США Кент Маклеллан, который мог участвовать в боях на мариупольском заводе "Азовсталь", сообщил о получении гражданства Украины. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T05:48
2022-05-23T05:56
в мире
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сша
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ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Известный нацист из США Кент Маклеллан, который мог участвовать в боях на мариупольском заводе "Азовсталь", сообщил о получении гражданства Украины."Я на Украине. Я только что получил гражданство", - написал Маклеллан в закрытом чате "Национального социалистического движения" (США), где переписываются украинские и западные нацисты.Ранее экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, основываясь на публикациях в соцсетях и чатах, сообщил РИА Новости, что Кент Маклеллан, который занимался в том числе связями полка с иностранными нацистами, мог участвовать в боях на мариупольском заводе "Азовсталь" в составе полка "Азов" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела).По его данным, Маклеллан родился в 1990 году в штате Флорида в семье неофашиста Кена Маклеллана, лидера рок-группы Brutal Attack. Маклеллан-младший состоит в Национальном социалистическом движении (National Socialist Movement, NSM).Маклеллан впервые был арестован в возрасте 18 лет в сентябре 2008 года за нанесение расистских надписей на церкви и ресторане города Кресент-Сити. В 2010 году отбывал срок за вандализм и избиение иммигрантов.В мае 2012 года ФБР задержало Маклеллана и его пособников из "Американского фронта" за подготовку теракта против национальных меньшинств во Флориде. По предположению Прозорова, тогда ФБР могло завербовать неонациста, а затем отправить на Украину с определенными заданиями: уже в 2014 году, во время Майдана, Маклеллан был в Киеве, где вступил в "Добровольческий украинский корпус "Правого сектора"*, занимался вербовкой наемников в США и других странах.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
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в мире, украина, сша
05:48 23.05.2022 (обновлено: 05:56 23.05.2022)
 
Известный нацист из США заявил, что получил гражданство Украины

Известный нацист из США Кент Маклеллан заявил, что получил гражданство Украины

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЭлементы военной формы
Элементы военной формы - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Известный нацист из США Кент Маклеллан, который мог участвовать в боях на мариупольском заводе "Азовсталь", сообщил о получении гражданства Украины.
"Я на Украине. Я только что получил гражданство", - написал Маклеллан в закрытом чате "Национального социалистического движения" (США), где переписываются украинские и западные нацисты.
Ранее экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, основываясь на публикациях в соцсетях и чатах, сообщил РИА Новости, что Кент Маклеллан, который занимался в том числе связями полка с иностранными нацистами, мог участвовать в боях на мариупольском заводе "Азовсталь" в составе полка "Азов" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела).
По его данным, Маклеллан родился в 1990 году в штате Флорида в семье неофашиста Кена Маклеллана, лидера рок-группы Brutal Attack. Маклеллан-младший состоит в Национальном социалистическом движении (National Socialist Movement, NSM).
Маклеллан впервые был арестован в возрасте 18 лет в сентябре 2008 года за нанесение расистских надписей на церкви и ресторане города Кресент-Сити. В 2010 году отбывал срок за вандализм и избиение иммигрантов.
В мае 2012 года ФБР задержало Маклеллана и его пособников из "Американского фронта" за подготовку теракта против национальных меньшинств во Флориде. По предположению Прозорова, тогда ФБР могло завербовать неонациста, а затем отправить на Украину с определенными заданиями: уже в 2014 году, во время Майдана, Маклеллан был в Киеве, где вступил в "Добровольческий украинский корпус "Правого сектора"*, занимался вербовкой наемников в США и других странах.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
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