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США и Великобритания ищут альтернативы GPS, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.05.2022
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США и Великобритания ищут альтернативы GPS, сообщили СМИ
США и Великобритания ищут альтернативы GPS, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.05.2022
США и Великобритания ищут альтернативы GPS, сообщили СМИ
США и Великобритания ищут альтернативы навигационной системе GPS из-за возможных угроз со стороны России и опасений, что в будущем войны будут вестись... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-23T22:07
2022-05-24T00:02
в мире
великобритания
сша
технологии
украина
глонасс (система навигации)
gps
oneweb
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ЛОНДОН, 23 мая – РИА Новости. США и Великобритания ищут альтернативы навигационной системе GPS из-за возможных угроз со стороны России и опасений, что в будущем войны будут вестись средствами радиоэлектронного подавления, пишет газета Times.Министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Куин заявил газете, что правительство должно быть "начеку" относительно угрозы вмешательства в работу спутников, так как Россия использует военную операцию на Украине, чтобы протестировать глушение сигналов GPS. Россию обвиняли в атаке на систему на Украине, в том числе посредством использования имитационных радиопомех."Обе стороны развертывают целый ряд возможностей. Нам нужно извлечь урок из этого и продолжать нашу инновационную работу в этой сфере", — заявил Куин.По данным издания, Великобритания рассматривает альтернативные навигационные системы, в том числе OneWeb и NextNav.Поясняется, что GPS использует радиосигналы для определения места нахождения объекта-приемника, например мобильного телефона, в то время как NextNav использует передающие радиостанции на земле. NexNav утверждает, что ее сигналы в 100 тысяч раз сильнее, чем сигналы GPS, поэтому их сложнее заглушить и они более эффективны в городской среде."Мы работаем с федеральным правительством США и пытаемся создать запасную систему, альтернативную GPS, которая находится под угрозой России и других", — заявил исполнительный директор NextNav Ганеш Паттабираман.По данным Times, Паттбираман на этой неделе встретился с представителями правительства и министерства бизнеса, энергетики и промышленности Великобритании.Как пишет газета, Украина просила страны Запада заблокировать российскую навигационную систему ГЛОНАСС и заглушить ее сигналы в регионе, однако этот запрос не был удовлетворен.По мнению Паттабирамана, если ГЛОНАСС будет отключен, то Россия может сбить спутники GPS. Он пояснил, что подобная атака может создать помехи электрическим сетям, вывести из строя банкоматы, обрушить банковскую систему, остановить работу мобильных телефонов и не допустить, чтобы высокоточные ракеты достигали своих целей.О том, что власти Британии изучают вопрос укрепления своей навигационной безопасности подтвердил газете и официальный представитель министерства по вопросам бизнеса, энергетики и промышленности."В настоящее время мы рассматриваем целый ряд вариантов, в том числе некосмические альтернативы, чтобы усилить безопасность Великобритании, и мы объявим о наших дальнейших шагах позднее", - заявил представитель ведомства.
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в мире, великобритания, сша, технологии, украина, глонасс (система навигации), gps, oneweb
22:07 23.05.2022 (обновлено: 00:02 24.05.2022)
 
США и Великобритания ищут альтернативы GPS, сообщили СМИ

Газета Times: США и Британия ищут альтернативы GPS из-за возможных угроз со стороны России

© Depositphotos / zlajaGPS-трекер
GPS-трекер - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© Depositphotos / zlaja
GPS-трекер. Архивное фото
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ЛОНДОН, 23 мая – РИА Новости. США и Великобритания ищут альтернативы навигационной системе GPS из-за возможных угроз со стороны России и опасений, что в будущем войны будут вестись средствами радиоэлектронного подавления, пишет газета Times.
Министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Куин заявил газете, что правительство должно быть "начеку" относительно угрозы вмешательства в работу спутников, так как Россия использует военную операцию на Украине, чтобы протестировать глушение сигналов GPS. Россию обвиняли в атаке на систему на Украине, в том числе посредством использования имитационных радиопомех.
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"Обе стороны развертывают целый ряд возможностей. Нам нужно извлечь урок из этого и продолжать нашу инновационную работу в этой сфере", — заявил Куин.
По данным издания, Великобритания рассматривает альтернативные навигационные системы, в том числе OneWeb и NextNav.
Поясняется, что GPS использует радиосигналы для определения места нахождения объекта-приемника, например мобильного телефона, в то время как NextNav использует передающие радиостанции на земле. NexNav утверждает, что ее сигналы в 100 тысяч раз сильнее, чем сигналы GPS, поэтому их сложнее заглушить и они более эффективны в городской среде.
"Мы работаем с федеральным правительством США и пытаемся создать запасную систему, альтернативную GPS, которая находится под угрозой России и других", — заявил исполнительный директор NextNav Ганеш Паттабираман.
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По данным Times, Паттбираман на этой неделе встретился с представителями правительства и министерства бизнеса, энергетики и промышленности Великобритании.
Как пишет газета, Украина просила страны Запада заблокировать российскую навигационную систему ГЛОНАСС и заглушить ее сигналы в регионе, однако этот запрос не был удовлетворен.
По мнению Паттабирамана, если ГЛОНАСС будет отключен, то Россия может сбить спутники GPS. Он пояснил, что подобная атака может создать помехи электрическим сетям, вывести из строя банкоматы, обрушить банковскую систему, остановить работу мобильных телефонов и не допустить, чтобы высокоточные ракеты достигали своих целей.
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О том, что власти Британии изучают вопрос укрепления своей навигационной безопасности подтвердил газете и официальный представитель министерства по вопросам бизнеса, энергетики и промышленности.
"В настоящее время мы рассматриваем целый ряд вариантов, в том числе некосмические альтернативы, чтобы усилить безопасность Великобритании, и мы объявим о наших дальнейших шагах позднее", - заявил представитель ведомства.
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В миреВеликобританияСШАТехнологииУкраинаГЛОНАСС (система навигации)GPSOneWeb
 
 
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